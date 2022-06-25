عشرات الآلاف يخرجون ضد الاحتلال في دوسلدورف الألمانية

بدعوة من حركة المرأة الكردية في أوروبا (TJK-E) ومؤتمر المجتمع الديمقراطي الكردستاني في أوروبا ‎(KCDK-E)‎، بدأت مسيرة في مدينة دوسلدورف، وذلك تحت شعار” دافعوا عن كردستان ضد دولة الاحتلال التركي واستخدامها للأسلحة الكيماوية”.

وتجمع الكردستانيون، صباح اليوم السبت في Kirscheplatzê ‎ ورددوا شعار” يعيش حزب العمال الكردستاني” و” فلتمت الخيانة” متوجهين نحو ساحة التجمع Graf-Adolf-Platzê ‎ في مدينة دوسلدورف.

وفي مكان التجمع تحولت المسيرة إلى تجمع جماهيري بدأ بالوقوف دقيقة صمت تلاها كلمات الوفود المشاركة من ممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء منظمات حقوق الانسان في أرجاء كردستان الأربعة ومن دول مختلفة من العالم والبيئيين وممثلو الحركات النسائية وشخصيات باسم الايزيديين وحركة التاميل وحركة زاباتيستا.

ونددت الكلمات بهجمات دولة الاحتلال التركي، ودعت المؤسسات المعنية للتحقيق في استخدام الأسلحة الكيمياوية.

وانتهى التجمع بترديد الأغاني من قبل أعضاء فرقة حركة الثقافة والفن والشعارات التي تندد بالاحتلال.