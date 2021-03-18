عشرات الآلاف يجددون عهد المقاومة حتى تحرير عفرين

وتحت شعار "بروح مقاومة غاري وسردم سنضمن تحرير عفرين"، نظم مجلس مقاطعة عفرين تظاهرة حاشدة بحلول الذكرى السنوية الثالثة لاحتلال عفرين من قبل جيش الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتوافد عشرات الآلاف من مكونات إقليم عفرين من الكرد والعرب والتركمان ومن جميع نواحي وقرى مقاطعة الشهباء وناحية شيراوا إلى الطريق الواصل بين بلدة بابنس وناحية فافين للمشاركة في التظاهرة ضد الاحتلال التركي ومرتزقته الذين يمارسون أبشع أنواع الجرائم.

وحمل المتظاهرون صور شهداء مقاومة العصر وأعلام مجلس عوائل الشهداء وحركة الشبيبة الثورية السورية ولافتات كتب عليها "بروح مقاومة غاري وسردم سنضمن تحرير عفرين"، "روسيا شريكة في احتلال عفرين"، "بروح مقاومة غاري وسردم سنعود"، "سنحرقكم بنيران عفرين"، "من يضع يده في يد القتلة والمجرمين فهو مجرم بحق الكرد"، "شعلة مقاومة العصر ستبقى عالية".

وانطلقت التظاهرة بترديد المتظاهرين شعارات تحيي مقاومة العصر ومقاومة غاري وحفتانين وتستنكر الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته في عفرين وتشريده لمئات الآلاف من سكانها الأصليين.

ومع وصول التظاهرة إلى مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين وقف الأهالي دقيقة صمت إجلالًا لأروح الشهداء، ألقت بعدها الإدارية في منسقية مؤتمر ستار لإقليم عفرين هدية يوسف كلمة، وهي تحمل غصن من أغصان شجرة الزيتون وقالت "اليوم وبعد مرور ثلاث سنوات على احتلال عفرين من قبل الاحتلال ومرتزقته نرى صمتًا دوليًّا حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي ومرتزقته، لذلك ندين ونستنكر بأشد العبارات الصمت الذي لا يخدم سوى الدول الرأسمالية".

وتابعت هدية يوسف حديثها " بعد إدراك الاحتلال التركي تمسكنا بمقاومتنا في وجهه، وهزيمته في غاري وحفتانين، انتقم لذلك وبدأ برسم مخططات جديدة ضد القائد عبد الله أوجلان بعد تدهور حالته الصحية عبر قطع أخباره عن شعبه واستمرارها في ممارسة العزلة عليه ومتابعة استهداف الأهالي ومشروع الأمة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا".

وأكدت هدية يوسف أن مقاومة أهالي عفرين مستمرة مهما صعبت الظروف وطال بقائهم في مقاطعة الشهباء وتابعت "بمقاومتهم سترجع عفرين إلى أهلها الأصليين وسنطرد المحتل".

وبعدها ألقى رئيس حزب سوريا المستقبل إبراهيم قفطان كلمة قال فيها "مرتزقة الاحتلال الذين خانوا ثورتهم واتبعوا الاحتلال التركي بعد أن تم إغرائهم بماديات، فأصبحوا أداة بيد المحتل التركي لقتل أبناء شعبهم وتخريب مشروع الأمة الديمقراطية التي تسعى منذ انطلاق الحرك الثوري في سوريا إلى توحيد الشعب السوري ووضعه تحت راية الديمقراطية".

وأكد إبراهيم قفطان أن أهالي شمال وشرق سوريا مستمرون في مقاومتهم ضد الاحتلال التركي ومرتزقته حتى تحرير عفرين وسري كانيه وكري سبي من يد المرتزقة والاحتلال.

وبعدها نوّه الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة الشهباء جمعة كالو إلى القصف المستمر لجيش الاحتلال التركي ومرتزقته على مقاطعة الشهباء وقال "لن تضعف مقاومتنا وسنستمر في المقاومة رافعين راية النضال والتحرير".

ثم أدلت بثينة الشيخ، الإدارية في دار المرأة في مدينة الرقة ببيان، أكدت من خلاله أن أهالي الرقة يدعمون مقاومة عفرين وأنهم مستمرون في ذلك حتى تحرير عفرين من يد المرتزقة.

لتتعالى بعدها الشعارات التي تحيي المقاومة.

(كروب/سـ)

ANHA