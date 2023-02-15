عشرات الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء ينددون بالمؤامرة الدولية

خرج عشرات الآلاف من مهجري عفرين وأهالي مقاطعة الشهباء تحت شعار "كفى للعزلة والإنكار والخيانة آن أوان الحرية وإسقاط مؤامرة 15 شباط" في مظاهرة جماهرية حاشدة بمقاطعة الشهباء، للتنديد بالمؤامرة الدولية بحق القائد عبد الله أوجلان في ذكراها الـ 24.

انطلقت المظاهرة من مدخل ناحية فافين وجابت الشارع الرئيس، صوب ساحة مدرسة السواقة وسط الناحية، حمل فيها المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان، ويافطات كتب عليها باللغتين العربية والكردية "حان وقت الحرية" وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة القائد أوجلان في سجن إمرالي وتندد بالمؤامرة الدولية.

لدى وصول المتظاهرين إلى ساحة السواقة، توقفوا دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء تلاه الاستماع لمقتطفات من أقوال القائد عبد الله أوجلان، لتلقي بعدها عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي، زلال جكر كلمة، استنكرت في مستهلها المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان، وحيّت مقاومته في سجن إمرالي.

وأكدت زلال جكر على ضرورة مشاركة جميع الشعوب في النضال ضد العزلة، والتمسك بفكر وفلسفة الحياة والإرادة الحرة التي طرحها القائد عبد الله أوجلان، ورفع وتيرة المقاومة والنضال.

وأشارت إلى أن الآلاف من مقاتلي الحرية في الأجزاء الأربعة من كردستان وأوروبا يناضلون من أجل الحرية، لذلك على الجميع أن يعلم "أن لا أحد يستطيع حجب شمسنا ويبعدنا عن القائد".

مشددة أن مقاومة مهجري عفرين وأهالي الشهباء وأهالي حيي الشيخ مقصود والأشرفية، مستمرة رغم جميع الظروف الصعبة ويؤكدون من خلال نضالهم أن حرية القائد عبد الله أوجلان ضمان تحرير عفرين وجميع المناطق المحتلة.

وفي ختام حديثها شددت عضوة المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي زلال جكر، أن العام 2023 سيكون عام حرية القائد عبد الله أوجلان، وتحرير جميع المناطق المحتلة في شمال وشرق سوريا من الاحتلال التركي.

لتنتهي المظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في إمرالي وتستنكر المؤامرة الدولية.

(ج س/ س ر)

ANHA