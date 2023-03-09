عشرات الآلاف من الأشجار ستزرع في إقليم الجزيرة

حسب المختصين البيئيين، فإن عدم وجود ثقافة بيئية، واستنزاف المياه الجوفية، وازدياد عدد السيارات، وارتفاع انبعاثات غاز ثنائي الكربون الناجمة عن السيارات والحراقات البدائية ومولدات الديزل الكهربائية؛ لُوّثت الهواء وقلصت الغطاء النباتي، وفتحت المجال أمام غزو التصحر، حيث تعاني مناطق في إقليم الجزيرة من قلة المساحات الخضراء ومشاكل بيئية جمة.

حسب المتابعين للوضع البيئي في المنطقة، فإن للسياسات التي تتبعها دولة الاحتلال التركي؛ بقطعها للمياه أثر بشكل كبير على فقدان الغطاء النباتي على ضفاف الأنهار التي تعتبر موطناً للزراعة والحراج.

عشرات الآلاف من الأشجار ستزرع

تشهد مناطق شمال وشرق سوريا هذه الفترة، حملات بيئية كبيرة وواسعة، بزراعة الغراس من جهة، وحملات التوعية للمجتمع وداخل المدارس من جهة أخرى، حيث تتكاتف كافة المؤسسات والمجالس والبلديات والكومينات ومنظمات المجتمع المدني، في مشاريع زراعة الغراس، مستهدفة مداخل ومخارج المدن، والأرياف.

وإكمالاً لمشروع التشجير الذي قامت به مديرية البيئة في إقليم الجزيرة، من تشجير في مدينة قامشلو، جهزت 7000 غرسة من الأشجار بأنواعها المثمرة والحراجية لزراعتها في هذه الفترة، والعدد قابل للزيادة، حسب المديرية.

بدورها، بدأت كافة البلديات بحملة تقليم الأشجار في المناطق التابعة لها، بينما أكدت هيئة الإدارة المحلية والبلديات، استكمالها مشروع أطلقته باسم "كل فرد شجرة" في إقليم الجزيرة، بالإضافة إلى إلزام مجالس نواحي الإقليم بزراعة 5 آلاف في جغرافيتها، وكل مركز ناحية يجب أن تزرع فيه ألفي شجرة.

من جهتها، تقوم هيئة الزراعة والري في إقليم الجزيرة عبر مديرية المحميات والحراج، بمشاريع زيادة المساحات الخضراء وكافة المشاريع الزراعية، وذلك بدعم المشاتل الخاصة من المستلزمات، كما أنها ستكمل مشاريع توزيع الأشجار على المؤسسات وأفراد المجتمع.

وفي العام الماضي وزعت الهيئة 27 ألف و500 شجرة، وفي هذا العام بدأت بتقليم الأشجار داخل المحميات المجهزة، والتي يبلغ عددها 7 محميات في إقليم الجزيرة، وذلك بهدف زيادة الأشجار فيها، كما أنها عبر المشاتل الخمس التابعة لها، جهزت قرابة 20 ألف شجرة، وذلك بهدف زراعتها هذا العام.

ووسط هذه الأعمال البيئة، هناك مبادرات مجتمعية تطلق في شمال وشرق سوريا بشكل عام، منها مبادرة الجدائل الخضراء التي تهتم بالأمور البيئية وزيادة المساحات الخضراء وتساهم بشكل كبير في زراعة الأشجار.

أيضاً أطلق حزب الخضر الديمقراطي، بتاريخ 6 آذار الجاري، حملة "بيئتنا مستقبلنا" والتي تهدف لزراعة 10 آلاف شجرة في مدارس شمال وشرق سوريا.

(خ ع/ سـ)

ANHA