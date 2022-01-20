عشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين: سنصعّد وتيرة مقاومة العصر وندحر الاحتلال

وتجمّع عشرات الآلاف من أهالي إقليم عفرين على الطريق الدولي M5 الواصل بين مدينة حلب ومقاطعة عفرين المحتلة، حاملين صور شهداء مقاومة العصر بمرحلتيها الأولى والثانية، وصور القائد عبد الله أوجلان، وصور المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي بحق المواطنين في عفرين والشهباء.

بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "سنصعّد من وتيرة مقاومة العصر وندحر الاحتلال"، "احموا ترابكم وكرامتكم وانهوا الاحتلال وداعش"، "بروح القديسات المناضلات وشعب عفرين سنحرر عفرين".

وانطلقت المظاهرة من الطريق الدولي، وسط العزف على الطبل والمزمار اللذين تعرف بهما عفرين، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة العصر ومقاومة مهجري عفرين في المخيمات، وهتافات تندد بجرائم الاحتلال التركي في عفرين والشهباء.

ولدى وصول الأهالي إلى مخيم العودة الواقع في قرية الزيارة بناحية شيراوا، وقفوا دقيقة صمت إجلالاً للشهداء، تلاه إلقاء كلمة باسم حركة الشبيبة الثورية السورية، من قبل رشيد سليمان، وقال: "إن مقاومة أهالي عفرين خلال 58 يوماً ضد أحدث التقنيات والأسلحة المحرمة دولياً أفشلت مخططات جيش ثاني أكبر دولة في حلف الناتو، الذي ادعى فيها أنه سيحتل مقاطعة عفرين في غضون ثلاثة أيام".

مشيراً إلى أن أهالي عفرين خلال مقاومة العصر، ورغم القصف الكثيف والمستمر كانوا إلى جانب مقاتلي وحدات حماية الشعب والمرأة ولم يتوانوا يوماً عن الدفاع عن أرضهم.

وأضاف رشيد سليمان أن مقاومة العصر التي دخلت مرحلتها الثانية لا تزال مستمرة وبوتيرة متصاعدة، مؤكداً أن بقاء مهجري عفرين في مقاطعة الشهباء ومقاومتهم هو ضمان العودة إلى عفرين وتحريرها.

داعياً في ختام حديثه الفئة الشابة للانضمام إلى المقاومة والوقوف في وجه مخططات الأعداء الهادفة إلى القضاء على جميع الشعوب والمكونات.

من جانبها، قالت الرئيسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين، شيراز حمو "إن المقاومة التاريخية التي سطروها بأحرف من ذهب في كتاب التاريخ غيّرت مخططات الاحتلال التركي في إنهاء الشعب الكردي ومقاومته".

مضيفة "إن الجرائم التي ترتكب في مقاطعة عفرين ليست سوى مخطط هادف إلى إفراغ المنطقة"، مبيّنة أن تغيير ملامح مقاطعة عفرين وسرقة ونهب التلل والمواقع الأثرية، بالإضافة إلى جرائم الاحتلال التركي من قتل وسرقة ونهب وخطف تخدم التغيير الديمغرافي الذي يجريه الاحتلال التركي في عفرين.

ولفتت شيراز حمو الانتباه إلى أن العيش المشترك وقيادة المرأة لمجتمع عفرين، ناهيك عن الاستقرار الذي كان سائداً فيها قبيل احتلالها، لم يرق للمحتل التركي، لذلك يسعى إلى إنهاء وجود الشعب الكردي في عفرين وعموم شمال وشرق سوريا.

وأكدت شيراز حمو في ختام حديثها أنه "رغم الصعوبات التي يواجهونها في مقاطعة الشهباء جراء الحصار الخانق الذي تفرضه حكومة دمشق، والقصف المستمر للاحتلال التركي وارتكابه المجازر بحق الأطفال وعموم المواطنين ورغم الظروف القاسية تحت المخيمات، إلا أننا مستمرون بمقاومتنا بروح نضالية عالية حتى تحرير عفرين والعودة إليها".

تالياً، ألقى محمد عادل، باسم مجلس مقاطعة الشهباء كلمة حيّا فيها صمود ومقاومة مهجري عفرين في المخيمات والمنازل شبه المدمرة، وقال "إن مقاومة الأهالي رغم الظروف الصعبة هي ضمان تحرير عفرين من الاحتلال التركي ومرتزقته".

موضحاً أن ما تمارسه دولة الاحتلال التركي بحق المواطنين في عفرين، مارسه قبلها مرتزقة داعش بحق أبناء الشعب السوري وخاصة الكرد.

وأنهى محمد عادل حديثه مؤكداً على المقاومة والصمود في وجه جميع المخططات الاحتلالية التركية في جميع الأراضي السورية.

(كروب/ س ر)

ANHA