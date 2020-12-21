عشرات الآلاف في شمال وشرق سوريا يشيّعون الشهيد حمزة تولهلدان

شيّع، اليوم، عشرات الآلاف من أهالي شمال وشرق سوريا بكافّة مكوّناتها، جثمان الشهيد حمزة تولهدان، الاسم الحقيقي دواد حج علي، مستشار مجلس دير الزور المدني ، وعضو المجلس العام لحزب سوريا المستقبل، والذي استُشهد أثناء تأدية واجبه في مدينة دير الزور.

وحضر مراسم الشهيد حمزة تولهلدان، الرئاسة المشتركة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، والرئاسة المشتركة لمجلس التنفيذي لشمال وشرق سوريا وإقليم الجزيرة، ومستشارة الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، وشيوخ ووجهاء عشائر المنطقة، وعشرات الوفود متضمّنة ممثلّي عن الهيئات والمؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، بالإضافة إلى العشرات من قيادات قوات سوريا الديمقراطية، ووحدات حماية الشعب والمرأة وقوى الأمن الداخلي.

وحمل المشيعون نعش الشهيد حمزة تولهدان، المُزيّن بأعلام حزب سوريا المستقبل وأكاليل الورد، من أمام مجلس عوائل الشهداء، واتّجهوا نحو المزار سيراً على الأقدام، ليقطعوا مسافة 2 كيلو متر، مردّدين الشعارات والهُتافات التي تحيّي نضال الشهيد حمزة.

وعند الوصول إلى المزار بدأت المراسم بالوقوف دقيقة صمت، بالتّزامن مع عرض عسكري قدّمه مقاتلو ومقاتلات قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب والمرأة.

وفي المراسم تقدّم عضو مجلس عوائل الشهداء أحمد أسعد، بالعزاء لذوي الشهيد وتمنّى الصبر والسلوان لهم، وسرد في حديثه المراحل النضالية التي مرّ بها الشهيد حمزة تولهلدان، وعاهد بالسير على خُطا كافّة الشهداء حتى تحقيق كافّة الأهداف التي نالوا مرتبة الشهادة من أجلها.

ومن جانبه، أشار رئيس حزب سوريا المستقبل، إبراهيم القفطان، إلى أنّ مكوّنات شمال وشرق سوريا قدّموا آلاف الشهداء في سبيل تحقيق أخوّة الشعوب، وطالب المجتمع الدولي بإيقاف "هذا الوحش الكاسر المتمرّد أردوغان، الذي يعبث بأمن العالم وأمن سوريا، وعلى المجتمع الدولي أن يقف بجانب أبناء سوريا الذين يتبنّون مشروع أخوّة الشعوب".

كما طالب القفطان حكومة دمشق والأطراف الأخرى مثل روسيا وأمريكا، بأن تكون جادّة في حلّ الأزمة السورية، وتابع "علينا أن نسعى من أجل مصالحنا ووحدة أراضينا بمبادئ أخوة الشعوب، وأن نكون صفاًّ واحد ضمن مشروعنا".

ومن جانبه بيّن الرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني غسان يوسف، أنّ الشّهيد حمزة تولهلدان كان يمثّل كافّة مكوّنات الشّعب السّوري، وكان محبّاً للسّلام، ويدعوا للاستقرار في سوريا، من خلال نشر ثقافة أخوّة الشعوب.

فيما أوضح مستشار الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي، أنّ الشهيد حمزة تولهلدان كان يتواجد في كافّة السّاحات والميادين، ويدعوا للحريّة ويعمل على تنظيم شعبه، وأضاف قائلاً: " كان يؤدّي كافّة واجباته وعمله بهدف رفع راية الحريّة وتحقيق أهداف الشهداء، وكان يتواجد بأخطر المناطق دون خوف أو تردُّد".

من ثمّ قُرأت وثيقة الشهيد، حمزة تولهلدان، من قبل ابنة عمة الشهيد، خلات فيصل، وسُلّمت لذويه.

'أريد بناء وطن حر'

وبيّنت والدة الشهيد حمزة تولهلدان, نجاح داوود، أنّ الشهيد حمزة أثبت بنفسه وجوده بين كافّة مكوّنات شمال وشرق سوريا، وفي الجبال بأخلاقه وحبّه لقضيته، وقالت: "استشهد حمزة على فكر وفلسفة القائد عبدالله أوجلان, وأنا مثل باقي أمّهات الشهداء والأبطال أريد بناء وطن حرّ، والوطن يُبنى بفضل الشهداء والأبطال".

وبعدها ووري جثمان الشهيد الثرى وسط زعاريد الأمّهات، والشعارات التي تحيّي نضال الشهيد حمزة تولهلدان.

(كروب/هـ ن)

ANHA