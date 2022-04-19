عشرات الآلاف في الشهباء ينددون بخيانة PDK ويؤكدون دعمهم للكريلا

نظم اليوم، مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين تظاهرة حاشدة في مقاطعة الشهباء، شارك فيها عشرات الآلاف من أهالي مقاطعتي عفرين والشهباء، لدعم مقاومة الكريلا في جبال كردستان والتنديد بخيانة عائلة البارزاني.

وانطلقت التظاهرة من الطريق الرئيسي الواصل بين ناحية الأحداث وقرية تل قراح، حمل خلالها المشاركون لافتات كتبت عليها "الموت لخيانة PDK، يسقط الخونة والعملاء والمأجورين، ما من قوة أقوى من قوة حرب الشعب الثورية"، كما حمل المشاركون صور القائد عبد الله أوجلان وصور الشهداء، وأعلام حزب العمال الكردستاني ومجلس عوائل الشهداء.

وجابت التظاهرة الطريق الرئيسي وتوجهت صوب، ساحة مخيم سردم، وسط ترديد الشعارات التي تندد بخيانة عائلة البارزاني وتحيي مقاومة الكريلا.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة مخيم سردم في قرية تل سوسن، توقفوا دقيقة صمت، ومن ثم ألقى الإداري في مجلس عوائل الشهداء في إقليم عفرين خليل عيسو كلمة ذكر فيها أن الخروج إلى الساحات هو "الرد الأمثل على الاحتلال التركي والخونة في الحزب الديمقراطي الكردستاني PDK."

وشدد عيسو في حديثه، أن التاريخ يسجل ولن ينسى خيانة عائلة البارزاني وأن ذوي الشهداء وأبناءهم لن ينسوا هذا التاريخ وسيأتي يوم سيحاسبون فيه عائلة البارزاني عما تقوم به من خيانة بحق الشعب الكردي في كردستان.

كما ألقت شاذية إبراهيم كلمة باسم مجلس مقاطعة عفرين، وقالت فيها: "في كل مرة حاول الاحتلال التركي شن عدوانه على الكريلا في جبال كردستان ألحقت قوات الكريلا الهزيمة بهم، وفروا مهزومون، ويحاول الاحتلال التركي مرة أخرى شن عدوانه على الكريلا لكن بمساعدة ومساندة من عائلة البارزاني".

وأشارت شاذية في حديثها أن العالم والكرد أجمع وذوي الشهداء يشاهدون كيف تقف عائلة البارزاني إلى جانب الاحتلال التركي في جبال كردستان وتسانده للقضاء على الكرد.

وبينت شاذية موقف أهالي عفرين في دعمهم لأبنائهم في قوات الكريلا وقالت: "إننا أهالي عفرين من الشهباء وحتى جبال كردستان مستعدين بالتضحية بأنفسنا والوقوف إلى جانب أبنائنا في محاربة الاحتلال التركي".

وفي نهاية التظاهرة أحرق المتظاهرون مجسمات لمسعود البارزاني ومسرور البارزاني ونيجرفان البارزاني والرئيس التركي أردوغان، وسط ترديد الشعارات التي تندد بالخيانة، وتحيي مقاومة الكريلا.

(كروب)