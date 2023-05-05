أشقاء معتقلي إمرالي يتقدمون بطلب للقائهم

تقدّم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان، وشقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين بطلب إلى المدعي العام الجمهوري في بورصا وإدارة سجن إمرالي من أجل اللقاء بذويهم.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999، وتُفرض عليه عزلة مشددة، منذ أكثر من عامين، ولم ترد أي معلومات حول وضعه وصحته.

ويقدم محاموه طلبين كل أسبوع من أجل اللقاء به، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم بشكل ممنهج، وأحياناً يتم الرد على طلبات المحامين بالرفض بعد مضي شهور.

(ل م)