أشقاء معتقلي إمرالي يتقدمون بطلب للقاء بهم

تقدم كل من شقيق القائد عبد الله أوجلان محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج وكذلك شقيق عمر كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في بورصة ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بهم.

ويعتقل القائد عبد الله أوجلان في سجن إمرالي منذ عام 1999، وتُفرض عليه عزلة مشددة، ومنذ ما يقارب الـ 3 أعوام، لم ترد أي معلومات عن وضعه وصحته.

ويقدم محاموه طلبين كل أسبوع من أجل اللقاء به، ولكن لا يتم الرد على طلباتهم بشكل متعمد وممنهج، وأحياناً يتم الرد على طلبات المحامين بالرفض بعد مضي شهور، بحجة فرض "عقوبة انضباطية" على القائد عبد الله أوجلان.

وكان آخر اتصال للقائد عبد الله أوجلان مع شقيقه محمد أوجلان، بتاريخ 25 آذار 2021، ودام 5 دقائق ثم قُطع الاتصال.

(ل م)