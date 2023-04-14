أشقاء معتقلي إمرالي يقدمون طلباً للقاء بهم

تقدّم، اليوم، شقيق القائد عبد الله أوجلان، محمد أوجلان ووكيله مظلوم دينج، وشقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش، مليحة جتين، بطلب إلى مكتب المدعي العام للجمهورية في بورصا ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء بهم.

وتترك الطلبات التي يقدمها محامو وعائلة القائد أوجلان، معلّقة دون رد منذ آذار عام 2021

وكان آخر تواصل للقائد عبد الله أوجلان مع العالم الخارجي في 25 آذار 2021، خلال اتصال هاتفي مع شقيقه محمد أوجلان، دام أقل من 5 دقائق، ثم قطع الاتصال.

واعتقل القائد عبد الله أوجلان إثر مؤامرة دولية بدأت أولى خيوطها في الـ 9 من تشرين الأول 1998 لدى خروجه من سوريا متجهاً إلى موسكو، ليتم اعتقاله في الـ 15 من شباط 1999 في العاصمة الكينية نيروبي، وتسليمه إلى السلطات التركية.

(ف)