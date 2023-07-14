أشقاء المعتقلين في إمرالي يقدمون طلباً جديداً من أجل اللقاء بهم

تقدم شقيق القائد عبد الله أوجلان الذي يخضع لعزلة مشددة، محمد أوجلان ومحاميه مظلوم دينج، بطلب إلى مكتب المدعي العام الجمهوري في مدينة بورصة التركية ومديرية سجن إمرالي من أجل اللقاء به.

كما تقدم أشقاء المعتقلين الآخرين في سجن إمرالي شقيق عمر خيري كونار، علي كونار، وشقيق حاميلي يلدرم، بولات يلدرم، وشقيقة ويسي آكتاش مليحة جتين إلى كلتا المؤسستين للقاء بذويهم.

ولا ترد أي معلومات عن القائد عبد الله أوجلان منذ 25 آذار عام 2021، فيما يقدم المحامون طلبات من أجل زيارته مرتين في الأسبوع، دون أن يتلقوا أي ردّ.

(ف)