عشائر وأحزاب سياسية تدعو لرصّ الصفوف أمام محاولات بث الفتن

أعلن شيوخ ووجهاء العشائر العربية في ناحية تل حميس التابعة لمقاطعة قامشلو، وقوفهم مع قوات سوريا الديمقراطية من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرق سوريا، وذلك خلال بيان، أُدلي به للرأي العام، أمام مجلس الناحية.

البيان قرئ من قبل وجيه عشيرة الخواتنة، عبد خضر الصالح، بحضور ممثلين عن العشائر وأعضاء المؤسسات المدنية.

شيوخ ووجهاء العشائر العربية في تل حميس أعربوا عن دعمهم لعملية "تعزيز الأمن" التي تهدف إلى "حماية المدنيين وتعزيز الأمن والاستقرار لأبناء شعبنا في دير الزور، وضمان عدم عودة مرتزقة داعش الإرهابي الى المنطقة".

موضحين أن "هناك أيدٍ خارجية تهدف إلى افتعال اقتتال عشائري وتمزيق النسيج الاجتماعي وخلق فتنة عربية كردية وخلق فوضى في المنطقة".

وقال البيان: "اليوم وبعد النجاحات والإنجازات التي حققتها الإدارة الذاتية في المنطقة، ودمج العشائر والمكونات مع بعضها البعض، لم يرُق للدول الساعية لإفشال مشروع الأمة الديمقراطية والذي كان الحل الوحيد لتخليص المنطقة من ظلم داعش والنظام البعثي ومرتزقة تركيا، ونحن على ثقة بقواتنا العسكرية بإعادتهم للأمن والاستقرار لأهلنا في دير الزور".

شيوخ ووجهاء العشائر العربية في تل حميس دعوا جميع العشائر العربية في سوريا للالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية: "الوعي التام تجاه ما تقوم به المجاميع التخريبية المدعومة من أجندات خارجية، فهمهم إعادة سيناريو داعش في المنطقة وجعلها منطقة غير آمنة ومستقرة".

وفي ناحية تل كوجر، أدلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية في الناحية ببيان أيضاً، إلى الرأي العام، لدعم ومساندة قوات سوريا الديمقراطية (QSD) في عملية "تعزيز الأمن" ضد خلايا داعش والمتورطين في جرائم مختلفة وتجار ومروجي المخدرات والمخربين.

البيان قرئ من قبل وجيه من عشيرة الطي، محمود عبدو الصالح، أمام مجلس مركز ناحية تل كوجر، استهل بالإشارة إلى دور قوات سوريا الديمقراطية في حماية جميع مكونات شمال وشرق سوريا "قوات سوريا الديمقراطية هي قوة شرعية وأساسية في المنطقة تتكون من جميع المكونات، ولولا مقاومتهم ونضالهم في وجه جميع الهجمات بكافة أشكاله والمخططات التي كانت ولا تزال تستهدف مناطقنا لما نعمنا بالأمن والاستقرار".

وأشاد البيان ايضاً بدور القوات في تعزيز الأمن على أسس التآخي والعيش المشترك: "قدمت الآلاف من الشهداء في سبيل أن ننعم بالاستقرار".

البيان طالب أهالي دير الزور والعشائر العربية بالاستمرار في الالتفاف حول قوات سوريا الديمقراطية وعدم الانجرار وراء المخططات "التي تحاك من أطراف وأياد خارجية بهدف زعزعة الأمن ".

وشدد البيان في ختامه على رص الصفوف والتكاتف لإكمال أهداف العملية.

كما أدلى مجلس أعيان العشائر ووجهاء العشائر العربية والكردية، في مدينة ديرك، ببيان في الصدد نفسه.

البيان الذي قرئ من قبل ناطق مجلس أعيان العشائر بديرك، الشيخ سنان محسن أحمد، أكد أهمية العملية لترسيخ المزيد من الأمن، وطالب "بضبط النفس وعدم الانجرار وراء السياسات والأعلام التركي الذي يهدف لزعزعة أمن مناطق شمال وشرق سوريا عبر خلق الفتن".

واختتم بيان العشائر بالتشديد على التمسك بموقفهم الداعم لمشروع الأمة الديمقراطية وقوات سوريا الديمقراطية "كما نعلم وتعلمون جيداً بأننا العرب والكرد والمسيحيون ومن كافة الطوائف في خندق واحد وأن هناك من يصطاد في الماء العكر للنيل من أمن واستقرار هذه المنطقة التي تحققت بفضل دماء الشهداء ونقول لهم خسئتم فإننا جبلنا على محبة ومساندة بعضنا البعض لن نسمح للفتن بهدم ما تم بناؤه طوال هذه السنوات".

وأدلى شيوخ ووجهاء العشائر العربية والكردية في ناحيتي جل آغا وكركي لكي، ببيان مشترك إلى الرأي العام، أكدوا فيه دعمهم لعملية تعزيز الأمن والوقوف مع قوات سوريا الديمقراطية.

وشدد البيان الذي قرئ من قبل وجيه عشيرة زبيدة، الشيخ راغب الفارس: "وحدة المكونات من الكرد والعرب والسريان ضمان لخلق مجتمع قوي ومتماسك، متمثل في الإدارة الذاتية".

وأكد دعم العشائر لعملية "تعزيز الأمن"، وقال: "من أجل ترسيخ الاستقرار حتى تحقيق النصر الكامل ومحاسبة الخارجين عن القانون".

تربه سبيه

أما في ناحية تربه سبيه، فأصدرت عشرة أحزاب سياسة بياناً مشتركاً للرأي العام، أكدت فيه دعمها لعملية تعزيز الأمن والحراك الشعبي في السويداء.

قرئ البيان من قبل الإداري في حزب سوريا المستقبل، أحمد العلي، بحضور ممثلين وممثلات عن الأحزاب السياسية الـ 10.

وجاء في نص البيان: "احتجاجات السويداء تأتي استكمالاً لحراك مستمر تجدد على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وهذه التظاهرات طالبت بتطبيق اللا مركزية ونموذج الإدارة الذاتية وتطبيق القرارات الدولية لتجنيب البلاد المزيد من إراقة الدماء.

الحراك تزامن مع عملية "تعزيز الأمن" التي تقوم بها قوات سوريا الديمقراطية لمحاربة الفساد وبقايا خلايا مرتزقة داعش ومهربي المخدرات واستغل النظام السوري والتركي ومرتزقتهما هذه الأوضاع لجر البلاد لحرب أهلية وفتنة واقتتال بين مكونات شمال وشرق سوريا.

إننا باسم الأحزاب والقوى السياسية والمجتمعية في تربه سبية نقف صفاً واحداً مع قوات سوريا الديمقراطية في محاربة الإرهاب وتجارة المخدرات وندعو شعبنا للالتفاف حول الإدارة الذاتية وقواته العسكرية".

وذُيّل البيان باسم الأحزاب الـ 10:

1- حزب الاتحاد الديمقراطي

2- حزب سوريا المستقبل

3- حزب الاتحاد السرياني

4- حزب التأخي الكردستاني

5- حزب روج الديمقراطي الكردي

6- حزب المحافظين

7- حزب السلام الديمقراطي الكردستاني

8- حزب الحداثة والديمقراطية لسوريا

9- حزب الخضر الديمقراطي

10- الهيئة الوطنية العربية

وانطلقت عملية "تعزيز الأمن" في 27 آب المنصرم، في الضفة الشرقية لنهر الفرات، وركزت فيها على مناطق دير الزور.

(كروب/آ)

ANHA