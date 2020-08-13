عشائر قبيلة العكيدات تجتمع في ريف دير الزور

لمناقشة الأحداث التي شهدتها منطقة دير الزور في الفترة الأخيرة، دعت عشيرة البكير التابعة لقبيلة العكيدات وجهاء العشائر التابعة لقبيلة العكيدات إلى الاجتماع.

وعليه، يُعقد في هذه الأثناء اجتماع موسع لوجهاء ورؤساء عشائر العكيدات، في قرية البيضة التابعة لبلدة الصور في ريف دير الزور الشمالي.

ويحضر الاجتماع قرابة 3 آلاف من وجهاء ورؤساء وأبناء عشائر قبيلة العكيدات، والرئيس المشترك لمجلس دير الزور المدني غسان يوسف، بالإضافة إلى وفد من التحالف الدولي لمحاربة داعش، تمت دعوته من قبل عشيرة البكير.

وبحسب المعلومات التي حصل عليها مراسل وكالتنا، فإن هذا الاجتماع يأتي للتباحث في أوضاع المنطقة.

وأوضح مراسلنا بأنه بحسب المعلومات فمن المزمع ان يتم اصدار بيان للرأي العام، في نهاية الاجتماع.

ANHA