عشائر منبج تقول كلمتها: هذه الأرض سندافع عنها بدمائنا نموت من أجلها لنحيا أحراراً

انطلقت المظاهرة من دوار الميزان إلى دوار المصب وسط المدينة، رفع فيها المتظاهرون يافطات كتب عليها "لا للاحتلال التركي والتغيير الديمغرافي", "لا للحرب لا للتهجير", "أبناء عشائر منبج بصوت واحد كفانا حرباً كفانا تهجيراً كفانا دماراً", ورددوا شعارات من قبيل "لا للاحتلال التركي", "لا للحرب", "لا للتغيير الديمغرافي", "لا للتهجير".

بعد وصول المتظاهرين إلى دوار المصب ألقى شيخ عشيرة البوبنى، خالد العجور، كلمة باسم شيوخ العشائر، قال فيها: "خرجنا لنعبّر عن رفضنا القاطع لما يقوم به الاحتلال تجاه أرضنا وشعبنا، نحن شعب يحب الحياة ومقاوم لا يرضى بالذل والهوان".

وأضاف: "بعد 10 أعوام من تاريخ سوريا غير المستقر عملت تركيا ولا زالت تعمل على ضرب أمن واستقرار سوريا بشكل عام وشمال وشرق سوريا بشكل خاص من خلال تهديداتها المستمرة وانتهاكاتها".

أشار العجور إلى أن المشروع الاستعماري الخبيث للدولة التركية بات واضحاً، وقال: "تارة تحارب الشعب بلقمة العيش من خلال قطعها لمياه نهر الفرات، وتارة تقوم بنهب آثار وتاريخ سوريا في المناطق التي تحتلها بعمليات التغيير الديمغرافي فيها، آخرها محاولتها إعادة اللاجئين السوريين إلى مستوطنات بنتها في مناطقنا والذي يسبب شرخاً في المجتمع السوري".

وتابع: "الآن تصعّد لهجتها العدائية تجاهنا مهددة باحتلال أراضي جديدة، لكن نحن الشعب السوري مناضل وسنقف وقفة عز أمام هذه العنجهية، ونحن في منبج خرجنا اليوم لنرسل رسالة نقول فيها إن هذه الأرض أرض أجدادنا سندافع عنها ونحميها بدمائنا نموت من أجلها لنحيا أحراراً".

كما وجه شيخ عشيرة البني سعيد إبراهيم شلاش رسالة قال فيها: "أوجه نداء إلى الأبناء في الجيش الحر نقول لكم إن تركيا ستتخلى عنكم كما تخلت عنكم في مرات عديدة وخذلتكم، قلوبنا مفتوحة لكم، لا تكونوا أداة لتنفيذ مخططات تركيا المعادية، عودوا لنضع أيادينا بأيدي بعضنا ونتحد لنُخرج كل الطغاة الطامعين بأرضنا".

(أ ق/د)

ANHA