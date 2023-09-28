عشائر كري سبي تؤكد التصدّي لأطماع الدول المعادية للمنطقة

أدلى شيوخ ووجهاء العشائر في مقاطعة كري سبي اليوم، ببيان في ناحية عين عيسى، حيال ما تشهده شمال وشرق سوريا من هجمات، لا سيما ما شهده ارياف دير الزور خلال الأسابيع الفائتة.

وحذر البيان أبناء العشائر وكافة المكونات في دير الزور من الانجرار وراء الفتنة التي تحاول الدول المعادية والطامعة بخيرات المنطقة من خلالها، زعزعة أمن واستقرار المنطقة.

وأشاد البيان بالحملات الأمنية التي تطلقها قوات سوريا الديمقراطية للقضاء على المخربين، الذين تحركهم الدول المعادية للمنطقة، وخلايا مرتزقة داعش والأجندات المعادية لمشروع الإدارة الذاتية.

وأكد البيان على الوقوف صفا واحدا مع قواتهم العسكرية قسد للدفاع عن المنطقة، والتصدي لأطماع الدول المعادية والهادفة لاحتلال المزيد من الأراضي السورية.

(ف)

ANHA