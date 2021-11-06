عشائر دير الزور تؤكد رفضها للاحتلال ووقوفها إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية

وأصدر مجلس عشائر البوكمال بياناً أكد فيه وقوفهم ضد كل أشكال الاحتلال التي تهدد المنطقة.

وألقي البيان خلال تجمع شارك فيه شيوخ ووجهاء مجلس عشائر البو كمال وبعض ممثلي المؤسسات المدنية والمجالس المحلية في الريف الشرقي لدير الزور.

وقرئ البيان من قبل عضو مجلس العشائر صلاح السلمان، وجاء فيه:

"نحن وجهاء وشيوخ المنطقة الشرقية ومجلس عشائر البو كمال

نؤكد لأبناء شعبنا والعالم بأننا نقف ضد كل أشكال الاحتلال التي تهدد مناطقنا. ونقف خلف قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في الدفاع عن أرضنا وشعبنا ضد كل المحاولات الهادفة لزعزعة أمننا واستقرارنا".

البيان ناشد "العالم والمنظمات الإنسانية لدعم تجربتنا الديمقراطية".

(ك)

ANHA