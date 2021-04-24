عشائر دير الزور تعلن وقوفها في وجه أي عمل يضر بالاستقرار والتآخي في شمال وشرق سوريا

وعلّق شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور على الأحداث الأخيرة التي افتعلتها ميليشيات ما تسمى "الدفاع الوطن" في حي الطي بقامشلو ووصفوها بأنها أعمال استفزازية، هدفها خلق فتنة بين مكونات المنطقة وإثارة الخوف والهلع في صفوف المدنيين الآمنين.

وأعلن شيوخ العشائر رفضهم بشدة لأي عمل من شأنه ضرب استقرار المنطقة سواء الأعمال التي تفتعلها حكومة دمشق، أو الأعمال التي تفتعلها دولة الاحتلال التركي بدعمها للمرتزقة وخلايا داعش، والتي تهدف من خلفها إلى تحقيق بعض المكاسب غير الشرعية على حساب شعوب المنطقة.

وعن حادثة اغتيال ميليشيا الدفاع الوطني لوجيه عشيرة بني سبعة هايس الجريان، أكد الشيوخ في بيانهم، أن الميليشيات المرتزقة تسعى بشتى الوسائل إلى ضرب استقرار المنطقة وتفكيك نسيجها الاجتماعي عن طريق استهداف الرموز الوطنية والعشائرية، وتم اغتيال هايس الجريان لأنه دخل في وساطة لإخماد نار الفتنة، وهو ما لم يرُق لحكومة دمشق وميليشياتها ولم يخدم تطلعاتها.

أيضًا دعا الشيوخ الشعوب في مناطق شمال وشرق سوريا عامة وفي قامشلو والحسكة خصوصًا، إلى عدم الانجرار خلف الفتنة التي تحاول حكومة دمشق ضرب استقرار المنطقة بها، خاصة عبر ما تروّج له عبر أبواقها الإعلامية، والوقوف خلف القوات الأمنية والعسكرية التي لطالما كانت الممثل الوحيد والشرعي والمخلص لشعوب شمال وشرق سوريا.

كما أعلن البيان في نهايته، أن العشائر العربية ستتمسك بمبدأ عدم التسامح مع أي جهة تحاول العبث بأمن المنطقة واستقرارها، وأن اللعبة باتت مكشوفة وأبناء العشائر العربية في دير الزور كلهم قسد، العين الساهرة على أمن المنطقة.

(ف ع/ مـ)

ANHA