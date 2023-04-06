عشائر عربية تطالب بإنهاء العزلة المشددة بحق القائد عبدالله أوجلان

تفرض الدولة التركية نظام عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان، ضاربة كافة القوانين الدولية عرض الحائط، وسط صمت ممنهج من قبل المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية، وعلى رأسهم لجنة مناهضة التعذيب ومنظمة حقوق الانسان

وجيه عشيرة الولدة يوسف الأسعد أكد في تصريح لوكالتنا: "نحن شعوب شمال وشرق سوريا، نطالب دائماً بإخلاء سبيل القائد عبد الله أوجلان".

وأوضح، يوسف الأسعد: "إن القائد عبد الله أوجلان رجل سياسي يناضل من أجل الديمقراطية وتحرير العالم كله من الاضطهاد، ومن أجل تحقيق الحرية لكل إنسان وأن يأخذ كل فرد حقوقه الكاملة".

وأكد الأسعد: "القائد عبد الله أوجلان قائد عظيم ورمز من رموز العالم"، واستغرب من صمت الأمم المتحدة: "لا ندري ما وراء هذا الصمت والتجاهل لهذا الأمر العظيم!، ولماذا لا يبدون أي تحرك أو أي ردة فعل تجاه الحكومة التركية؟".

القائد عبد الله أوجلان مفكر وفيلسوف أممي

وأشاد شيخ عشيرة العلي رمضان الرحال بالدور الذي يؤديه القائد عبد الله أوجلان في تحقيق العدالة والمساواة، ونوه: "القائد عبدالله أوجلان مفكر وفيلسوف أممي، ونظرياته تعتمد على العدل والمساوة والثورة على الاستبداد والظلم، ومساندة الشعوب المضطهدة".

وتساءل رمضان الرحال: "ماهي الجريمة التي ارتكبها القائد عبدالله أوجلان؟. القائد نادى بالعدل والحرية والمساواة، وتخشى الدول المتآمرة من مشروع القائد عبد الله أوجلان، لأن مشروع القائد نادى بحرية كافة المكونات، واتخذت معظم الشعوب من فكره نضالاً ضد الأنظمة الحاكمة".

وأوضح الرحال أن: "فكر القائد عبد الله أوجلان هو من حرر مناطق شمال وشرق سوريا من الإرهاب، وساهم في تشكيل قوات سوريا الديمقراطية التي تضم كافة المكونات والأطياف والأديان".

ووصف الرحال فكر القائد عبد الله أوجلان بمشعل النور الذي أنار الطريق أمام الشعوب المضطهدة".

(خ)

ANHA