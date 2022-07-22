عشائر الرقة تستنكر مجزرة زاخو وتطالب العشائر العراقية بالتكاتف مع العشائر السورية للتصدي للأطماع التركية

استهدف الاحتلال التركي الأربعاء، مصيفاً سياحياً في منطقة زاخو في جنوب كردستان، ارتكب خلاله مجزرة قتل وأصيب جرائها العشرات من السياح، أغلبهم من النساء والأطفال.

أثارت المجزرة التي ارتكبها الاحتلال التركي حفيظة أبناء الشعب العراقي الذين انتفضوا أمام السفارة التركية في بغداد وطالبوا بإغلاقها، كما طالبوا الحكومة العراقية بوضع حد لهذه الممارسات.

بهذا الخصوص التقت وكالتنا مع شيوخ ووجهاء العشائر العربية في مدينة الرقة، الذين دعوا وجهاء عشائر العراق وأبناء الشعب العراقي للانتفاض بوجه الاحتلال التركي جنباً إلى جنب العشائر السورية والتصدي للأطماع التركي في البلدين.

شيخ عشيرة السبخة، محمد تركي السوعان، قال: "منذ بداية الأزمة في سوريا والعراق بدأت دولة الاحتلال التركي بالتدخل بشؤون الدولتين لتحقيق أطماعها الاستعمارية، وما تقوم به اليوم هو أكبر دليل على ذلك خاصة بعد استهدافها للمدنيين في منطقة زاخو".

وأضاف "نؤكد للعالم أن الدولة التركية هي دولة مجرمة ترتكب الجرائم بحق شعوب المنطقة عامة وخاصة دول الجوار".

وزاد السوعان "كل هذه الممارسات سواء أكانت في شمال وشرق سوريا أو شمال العراق هي توسعية على حساب هذه الأرض ولإعادة الميثاق الملي الذي يهدف لاحتلالها من حلب إلى الموصل، وقصف الأهالي الآمنين هو خير دليل على ذلك".

شيخ عشيرة السبخة في مدينة الرقة محمد تركي السوعان طالب "جميع الدول العربية وجامعة الدول العربية بأن يكون لها موقف واضح وصارم تجاه ممارسات الاحتلال التركي ووقف هذه العمليات التي لا تفرق بين شيخ وطفل"، وتابع "إن تركيا تستهدف أطفالنا في سوريا بشكل دائم وإلى اليوم لم يكن هناك موقف واضح من قبل الدول العربية حيالها".

واختتم السوعان حديثه بالقول "اليوم جرائم الاحتلال وصلت إلى العراق فيجب أن نتحد مع عشائر العراق لصد مشاريع الدول العثمانية وأن يكون لنا موقف موحد في ظل غياب دور المنظمات الدولية والمجتمع الدولي حيال هذه الجرائم".

'لا تستهدف من خلال هجماتها مكوناً واحداً'

بدوه قال شيخ عشيرة العّلي في الرقة، الشيخ رمضان الرحال "تركيا لم تكتف بدماء السوريين وتوجهت صوب مناطق شمال العراق بحجج واهية وهي لا تستهدف من خلال هجماتها مكوناً واحداً إنما تستهدف كافة المكونات الموجودة في سوريا والعراق".

أكد الرحال أن تركيا "تستهدف بالدرجة الأولى المكون العربي ورموز العشائر في المنطقة إن كان في سوريا أو العراق من خلال طيرانها المسيّر أو بواسطة خلاياها النائمة التي تحاول عبرها ضرب الأمن والأمان الذي تنعم به المنطقتين".

وبّين أن "جميع الجرائم التي تقوم بها تركيا هي إعادة للعثمانية القديمة وإحيائها من جديد، واستهداف مصيف في زاخو دليل على هذا، ففشلها في احتلال مناطقنا جعلها تستخدم هذه الأساليب في محاربة مكونات وشعوب المنطقة المحاذية لحدودها".

وطالب شيخ عشيرة العّلي رمضان الرحال في ختام حديثه عشائر العراق وخصص منها "عشيرة زبيّد، وعشيرة الجبور، وعشيرة الشمر، وجميع العشائر للانتفاض والتظاهر ضد جرائم الدولة التركية على مناطق شمال العراق وشمال سوريا والوقوف في وجه العثمانية التي تريد تركيا أن تعيدها إلى هذه الأراضي".

الجدير بالذكر أن دولة الاحتلال التركي تستمر في ارتكاب المجازر واستهداف الشخصيات الوطنية في شمال وشرق سوريا وجنوب كردستان، آخرها استهداف نائب المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فرهاد شبلي في 17 حزيران الماضي، في منطقة كلار بمحافظة السليمانية بجنوب كردستان التي زارها لإجراء بعض الفحوصات الطبية

(خ)

ANHA