أصحاب الحصادات يطالبون بضبط أسعار قطع الغيار وأجور الصيانة

مع اقتراب موعد حصاد الموسم الزراعي بدأ أصحاب الحصادات بصيانة وتجهيز الآليات الزراعية، وتأمين الأيدي العاملة كالسائقين والخياطين وعمال العتالة استعداداً لموسم الحصاد.

إلا أن هذا العام ونتيجة تفشي فيروس كورونا في جميع دول العالم، تم حصر عملية صيانة الحصادات في عدّة ساعات، خصصتها الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا لدرء ظهور فيروس كورونا في المنطقة.

حيث خصصت الإدارة الذاتية في 7 نيسان ساعات محددة لفتح الصيدليات الزراعية، والبيطرية، والمحال المختصة بإصلاح وبيع قطع الغيار للآليات الزراعية، وهي من الساعة الـ 17.00 وحتى الساعة الـ 01.00.

هذا ويشتكي أصحاب الحصادات الزراعية من ارتفاع أسعار قطع الغيار نتيجة هبوط الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي، إذ يتم استيراد هذه القطع بالدولار، وتتم عملية بيع وشراء القطع بين التجار به، هذا الأمر خلق نوعاً من الخوف والقلق.

يوسف أحمد في العقد الخامس من سكان ناحية عامودا، يعمل على الحصادة منذ 32 عاماً، باشر بإجراء عملية الصيانة لها منذ عدّة أيام تحضيراً لموسم الحصاد، بيّن أن الساعات المحددة لفتح محال الصيانة لا تناسبهم، وقال: "نلاقي صعوبات في تبديل القطع وصيانة الحصادات في الليل، لأننا نقوم بصيانة الحصادات في ساعات النهار".

وطالب يوسف الجهات المعنية في إقليم الجزيرة بضرورة ضبط وتحديد أسعار قطع الغيار.

أما أحمد كيكي البالغ من العمر 70 عاماً من ناحية عامودا، والذي يعمل على الحصادة منذ 44 عاماً فاشتكى من تفاوت أسعار القطع وقال: "إنها غالية وخيالية"، وطالب شعبة التموين بتحديد أسعار مناسبة لقطع الحصادات والآليات الزراعية، وقال: "أصحاب الحصادات في أزمة حقيقية ولا نستطيع شراء شيء".

وبين أحمد أن أصحاب المحال الصناعية يطالبون بأجور باهظة مقابل أتعابهم، وقال: "بلغت كلفة تغيير قطع محرك حصادتي مليون ليرة سورية ما بين قطع الغيار وأتعاب الميكانيكي".

أما أكرم محمود 39 عاماً، من قرية أم الربيع الواقعة شرقي ناحية عامودا، ويملك حصادة زراعية فطالب الجهات المعنية بتوفير مادة المازوت قبل بدء الموسم الزراعي.

سنضبط الأسواق الصناعية خلال أسبوع

الإداري في شعبة التموين في إقليم الجزيرة عبد الباسط كوتي بيّن أنهم بصدد دراسة حول أسعار قطع الغيار بشكلٍ عام، إضافة إلى تحديد أجور الصيانة.

وبحسب كوتي من المقرر أن تصدر شعبة التموين لوائح بأسعار قطع الغيار وأجور الصيانة خلال الأيام القادمة.

(أ ب)

ANHA