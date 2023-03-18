أصحاب الأرض يجددون العهد بانتهاج المقاومة حتى تحرير مدينتهم عفرين

في السنوية الخامسة لاحتلال مقاطعة عفرين من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، في الـ 18 آذار 2018 بعد مقاومة دامت 58 يوماً، نظم مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، مظاهرة شارك فيها الآلاف من مهجري عفرين وأهالي الشهباء.

تجمع المتظاهرون على الطريق الرئيسي الواصل بين قرية حربل وقرية أم حوش في الشهباء، وهم يحملون أغصان الزيتون وصور شهداء مقاومة العصر بمرحلتيها الأولى والثانية، وصور ضحايا المجازر التي ارتكبها الاحتلال بحق الأهالي في عفرين والشهباء، بالإضافة إلى يافطات كتب عليها "سنصعد من وتيرة مقاومة العصر وسندحر الاحتلال"، "عفرين لنا وستبقى لنا"، "قادمون يا عفرين، بروح المقاومة ندحر الإرهاب".

انطلقت المظاهرة وسط ترديد شعارات تحي مقاومة العصر، وتمجد تضحيات الشهداء، وتندد بالصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق الأهالي في عفرين والشهباء.

وتحولت مع الوصول إلى الطريق الرئيسي الواصل بين قرية تل قراح ومزار شهداء مقاومة العصر، لوقفة احتجاجية، بدأت بالوقف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء.

وألقى فيها، عضو مجلس مقاطعة عفرين والشهباء، سليمان جعفر، كلمة استذكر فيها شهداء مقاومة العصر والشهداء الذين ارتقوا قبل أيام في باشور (جنوب كردستان).

وأشار إلى أطماع دولة الاحتلال التركي وأهدافها من احتلال عفرين، موضحاً أن الاحتلال يعمل على إحياء الإمبراطورية العثمانية البائدة وتحقيق الميثاق الملي.

في خضم حديثه أكد جعفر أن مقاومة مهجري عفرين والمستمرة في الشهباء منذ ٥ أعوام ضمان تحرير عفرين.

منوهاً إلى مساعي القوى التي حاولت بجميع السبل إخراج مهجري عفرين من الشهباء، ومن بينها حكومة دمشق وروسيا.

ودعا جعفر إلى تصعيد النضال والمقاومة والوقوف إلى جانب قوات تحرير عفرين وقوات سوريا الديمقراطية لضمان تحرير عفرين والعودة إليها.

كما طالب حكومة دمشق بالضغط على القوى الدولية لإخراج الاحتلال التركي من كافة الأراضي السورية، للحفاظ على وحدتها.

واستنكرت، من جهتها، عضوة مجلس عوائل الشهداء لمقاطعة عفرين والشهباء، فاطمة جمو، خلال كلمة ألقتها، الصمت الدولي حيال الجرائم التي يرتكبها الاحتلال التركي بحق أهالي عفرين وطبيعتها.

وحمّلت فاطمة القوى الدولية ومجلس الأمن مسؤولية جرائم الاحتلال التركي بحق عفرين "الاحتلال التركي يرتكب هذه الجرائم أمام مرأى العالم ومجلس الامن، وهؤلاء بصمتهم شركاء للاحتلال في جرائم الإبادة العرقية بحق المقاطعة".

وأكدت أنهم ماضون على نهج المقاومة ضد سياسات الاحتلال التركي حتى تحرير عفرين وكامل الأراضي السورية.

لتنتهي المظاهرة بترديد شعارات تحي مقاومة العصر، وهتافات تؤكد على المقاومة ضد الاحتلال وسياساته وجرائمه.

(آ ر/ س ر)

ANHA