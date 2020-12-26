أسئلة موحّدة في امتحانات الشهادتين الإعدادية والثّانوية في مدارس إقليم الجزيرة

تعمل هيئة التّربية والتّعليم في إقليم الجزيرة على توحيد أسئلة الامتحانات النّهائيّة لطلّاب شهادتي المرحلتين الإعدادية والثّانوية أي طلّاب الصفّين الـ 9 و الـ12.

الرئيس المشترك لهيئة التّربية والتّعليم في إقليم الجزيرة محمد صالح عبدو قال لوكالة أنباء هاوار: إنّ الهيئة عملت منذ بداية الفصل الأوّل على تشكيل لجنة مهمتها بناء نظام تقيّيم الطلّاب، وقد عملت اللجنة على صياغة نظام للامتحانات في المدارس".

وبحسب عبدو فقد عملت هيئة التّربية على تأسيس دائرة الامتحانات ضمن الهيئة بهدف الإشراف على امتحانات طلّاب الشهادتين الإعدادية والثّانوية، وقال بهذا الصّدد: "تمّ وضع نظام الامتحانات النهائيّة لطلّاب الصفّين الـ 9 والـ 12، حيث سيتمّ إعداد أسئلة امتحانات موحّدة على مستوى إقليم الجزيرة، كما سيتمّ شرح نموذج أسئلة الامتحانات للطلّاب قبل موعد الامتحانات النهائيّة".

ونوّه عبدو إلى أنّ نظام الامتحانات يشمل أيضاً تقيّيم السّنوات السّابقة، وإضافة علامات إلى العلامة النهائيّة بحسب مستوى الطّالب في الصفوف الانتقالية، وبحسب عبدو فإنّ عملية إضافة علامات الصّفوف الانتقالية إلى علامة الامتحان النهاية تتمّ على الشكل التالي:

الطلّاب الحاصلين على 75 إلى 89 علامة، يحصلون على 3 علامات تُضاف إلى علامة الامتحان النهائي.

والطلّاب الحاصلين على 90 علامة فما فوق يحصلون على 5 علامات تُضاف إلى علامة الامتحان النهائي.

وتّضاف علامات الصّفوف الانتقالية إلى العلامة النهائية لامتحان الصف الـ 9.

كما تُضاف علامات المرحلة الإعدادية وعلامات الصّفين الـ 10 و 11 إلى علامة الامتحان النهائي للشهادة الثانويّة.

ونوّه عبدو إلى أنّ الهيئة عمّمت النّموذج الجديد للامتحانات النهائية على أن يتمّ تطبيقه خلال العام الدراسي الجاري.

(ك)

ANHA