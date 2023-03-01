أسايش إيزيدخان تعلن استشهاد أحد إدارييّها في الهجوم الجوي التركي على وسط شنكال

أصدر أسايش إيزيدخان بياناً كتابياً إلى الرأي العام اليوم، حول الهجوم الذي وقع ظهر اليوم، وسط قضاء شنكال، جاء في نصه:

"اليوم في الساعة 11:30، وقع هجوم على سيارة تابعة لأسايش إيزيدخان، أدى إلى استشهاد زميلنا شيرزاد شمو قاسم من إدارة أسايش إيزيدخان.

سوف نشارك معلومات مفصلة حول هذا الهجوم مع شعبنا والرأي العام، وإننا نعلم أن هذا الهجوم هو مخطط من الدولة التركية المحتلة والحزب الديمقراطي الكردستاني، والذي نفذه الخونة والمرتزقة.

في البداية، نعزي أسرة رفيقنا شيرزاد وجميع شعبنا، ونقول إنه مهما كان الثمن المطلوب منا لحماية شعبنا وحماية إيزيدخان سندفع هذا الثمن دون تردد.

إننا ندعو شعبنا وجميع مكونات شنكال إلى اتخاذ موقف قوي ضد هجمات الإبادة الجماعية الممنهجة.

إن أعداء الإيزيديين يريدون استمرار الإبادات بحق مجتمعنا، ونعلن مرة أخرى أن أسايش إيزيدخان هم حماة شعبنا ولن نتنازل عن إرادة شعبنا وإرادة شنكال المستقلة والحرة لأي شخص".

(ل م)