أصابته الغرغرينا وتخلى عنه أبناؤه.. قصة معاناة رجل مُسن

في زمن يلتزم فيه قسم كبير من سكان العالم منازلهم بسبب انتشار جائحة كورونا، يبقى فلات محمد خان الأب لولدين مهاجرين في بيت يفتقر إلى أبسط معايير العيش، لتزيد من معاناته انتشار الغرغرينا في ساقه اليمنى التي تجبره على البقاء طريح الفراش معظم الوقت.

على مقربة من مسجد حي الجمارك، يجلس المسن فلات بين جدران لا تعطيه سوى ذكريات عمر مضى في تربية أطفال تركوه عندما شاخ، وأصبح غير قادر على العطاء.

يقول محمد دامرجي أحد جيرانه "منذ 4 شهور جُرحت ساقه جرحاً أوصله إلى الغرغرينا لأنه يعاني أصلا من مرض السكري, أسعفناه إلى المشفى لكنهم طلبوا إخراجه بعد 26 يوماً لعدم وجود من يبقى بجانبه".

وأضاف "نجمع أنا وأخي المال لنشتري له الدواء من معقمات, وشاش, وأدويته الأخرى، ولا يوجد من يساعدنا في ذلك، ولدي أسرة، ووضعي المادي لا يسمح لي بهذا، لكنني مضطر إلى مساعدته".

أحد الأطباء في كوباني تكفل بتنظيف جرحه مجاناً، لكن وبالنظر إلى حاله فإن ذلك لا يكفي، إذ يحتاج فلات إلى رعاية طبية مباشرة كما إنه بحاجة إلى تغذية لأن وضعه الصحي يتراجع شيئا فشيئاً.

يقول دامرجي "نذهب إلى المشافي لنجلب له الدواء فيطلبون منا أن نشتري له الدواء من الخارج، أجلب له الطعام من منزلي وهو بحاجة إلى غذاء معين، فمرضى السكر لا يتناولون كل شيء، لذا أطبخ له طعاماً خاصاً".

وناشد محمد دامرجي الجهات المعنية "يجب تقديم خدمات طبية مجانية له، ومساعدته, لأن وضعي المادي لا يتحمل، أنا أجمع له من الناس ثمن الدواء، أشك في أنني أستطيع البقاء بجانبه طوال الوقت".

وفي الوقت الذي تسعى فيه المنظمات الإنسانية إلى إبراز دورها إعلامياً عبر تقديم المساعدات المتعلقة بوباء كورونا، تتجاهل هذه المنظمات نفسها حالات هي بأمسّ الحاجة إلى تقديم يد المعونة لها، كحال فلات محمد خان.

(ج)

ANHA