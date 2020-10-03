عريقات: إسرائيل بدأت بتنفيذ مخطط الضم

وصرح عريقات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، بأن: "خطط إسرائيل لبناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية يشكل تنفيذًا فعليًّا لمخطط الضم الإسرائيلي المرفوض دوليًّا، ويكذب الادعاء بإلغاء المخطط أو تعليقه".

وقال: "الإصرار على شرعنة التوسع الاستيطاني والضم هو محاولة مفضوحة لتدمير أية فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية على الأراضي المحتلة منذ العام 1967 ويناقض بشكل صارخ القانون الدولي".

وحذر عريقات من أن: "تدمير خيار الدولتين بالاستيطان والضم والقفز فوق القضية الفلسطينية سيؤدي فقط إلى "توسيع دائرة العنف والفوضى والتطرف وإراقة الدماء في الشرق الأوسط".

وأضاف: "كل أشكال التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 لن ينشئ حقَّا ولن يخلق التزامًا، على المجتمع الدولي مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال على استمرار الأنشطة الاستيطانية ومخالفاتها القرارات الدولية".

وتابع: "القيادة الفلسطينية تواصل العمل من أجل بناء أكبر ائتلاف دولي للتمسك بالشرعية الدولية وتأكيد أن الطريق إلى السلام والازدهار في المنطقة لا يقوم إلا على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتفكيك المستوطنات".

ومساء أمس، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن: "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوعز بالمصادقة على بناء 5400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية على أن ينعقد المجلس الإسرائيلي الأعلى للتخطيط والبناء خلال أيام لإقرار الخطة".

وكان السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، قد قال إن: "تأجيل خطة الضم، كانت شرط الإمارات لتوقيع اتفاق السلام، وقد وافقت إسرائيل"، فيما صرح السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، في وقتٍ سابق من الأسبوع الماضي: " بأن خطة الضم، لم تُلغَ.. ويمكن تنفيذها في المستقبل".

(ع م)