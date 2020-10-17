عروض رياضية منوعة في اليوم الثاني من مهرجان آمارا

وتحت شعار "الموزاييك الثقافي غنىً، تحوّلٌ، جمال" أُطلق يوم أمس، مهرجان آمارا الفني، الثقافي، الأدبي والرياضي، على مسرح جياي كرمينج في مركز حركة الثقافة والفن في ناحية الأحداث بمقاطعة الشهباء.

وفي يومه الثاني، تستمر الفعاليات بتقديم عروض رياضية.

وبدأت فعالية اليوم بالوقوف دقيقة صمت، ثم أقيم سباق الجري 100م للنساء، وفازت المتسابقة غاردينيا حنان، أما سباق الجري 100م للرجال ففاز المتسابق محمد خلو.

بعد ذلك، بدأت بطولة بينغ بونغ للرجال، وفاز بالبطولة اللاعب محمد حسين، كما أقيمت بطولة الشطرنج للنساء وفازت اللاعبة قمر هاشم بها.

أيضًا أقيمت مباراة لكرة الطائرة بين فريقي هيئة التربية وشبيبة الشهباء، وفاز فريق هيئة التربية بواقع ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد لفريق شبيبة الشهباء.

وفي مباراة كرة القدم بين فريق برخدان وفريق زنوبيا، فاز فريق برخدان بهدف مقابل لا شيء.

وتخللت العروض أيضًا بتقديم رياضات شعبية كرياضة شد الحبل للنساء والرجال، شاركت فيها الجماهير الحاضرة للمهرجان وهم من أهالي مقاطعة الشهباء.

وفي النهاية كّرمت الفرق الفائزة بتقديم دروع رمزية مكتوب عليها شعار المهرجان.

في السياق، قالت الرئيسة المشتركة لهيئة الشباب والرياضة كوله جمو بأن مهرجان آمارا الأول الفني والأدبي والرياضي في يومه الثاني من الفعاليات، ويهدف إلى حماية القيم المعنوية والمادية لثقافة الشهباء، وإحياء التراث والثقافة، وأيضًا اكتشاف المواهب الفردية والجماعية وتنميتها.

(كروب/س و)

ANHA