عروض مسرحية وموسيقية للأطفال في رميلان

تحت شعار "الحرية تبدأ من الطفولة" نظمت كل من حركة الثقافة والفن ولجنة شلير للأطفال وحركة الهلال الذهبي فعالية في مركز آرام ديكران للثقافة والفن في بلدة رميلان بمناسبة أيام مسرح الأطفال .

الحفل المسرحي بدأ بالوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء.

بعدها قدمت فرقة فراشين التابعة لمجلس عوائل الشهداء وفرقة يكتا هركول وفرقة آفا مزن عروضاً مسرحية.

العروض جسدت ما يتعرض له الأطفال في شمال وشرق سوريا من معاناة بسبب هجمات الاحتلال التركي وواقع الحياة الاجتماعية، إضافة لتقديم عروض ترفيهية مسرحية.

وبدورها قدمت فرقة آفا شين عرضاً موسيقياً، لتختتم الفعالية بتقديم هدايا للأطفال.

(كروب/سـ)