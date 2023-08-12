عروض مسرحية خلال فعالية أيام مسرح الطفل

تحت شعار "الحرية تبدأ من الطفولة" ولتخليد الذكرى السنوية الاولى لاستشهاد 5 طفلات إثر استهداف دولة الاحتلال التركي المدرسة التعليمية في قرية شموكا التابعة لتل تمر بتاريخ 18 اَب 2022 ، نظمت كل من حركة الثقافة والفن والهلال الذهبي ولجنة شلير، فعالية مسرحية وغنائية للأطفال في قاعة مركز محمد شيخو للثقافة والفن في مدينة قامشلو.

بدأت الفعالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالا لأرواح الشهداء من ثم قدمت كل من فرقة كرباوي وفرقة الهلال الذهبي وفرقة شلير عروض مسرحية ترفيهية للأطفال جسدت قصص الآباء والأجداد التي كانوا يروونها لأطفالهم.

كما فرقة كوليلكين روجافا عرضاً موسيقياً، لتنتهي الفعالية بتقديم الهدايا للأطفال.

(ج ع/ك)