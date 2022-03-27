عروض مسرحية في قامشلو بمناسبة يوم المسرح العالمي وإحياءً لذكرى المناضل يكتا هركول

بالتزامن مع حلول يوم المسرح العالمي نظمت حركة مزوبوتاميا للثقافة والفن الديمقراطية، وهيئة الثقافة في إقليم الجزيرة، مراسم إحياء لذكرى المناضل يكتا هركول، وسلسلة عروض مسرحية، بدأت في اليوم الأول بعرض مسرحية كوميدية بعنوان "عائلة توت" تتحدث عن الواقع المجتمعي وتأثيرات الحرب على المجتمع.

وحضر الفعالية المئات من أهالي مدينة قامشلو بمختلف مكوناتها، وأعضاء المراكز الثقافية الفنية في المدينة.

وفي بداية العرض قرئت مقولة لمخرج المسرحة "بيتر سيلرس" باللغة الكردية، وتضمنت المقولة كما "إن مجال الإخراج هو مجال الإبداع للدخول في مجالنا ونطاقنا في الإخراج الخاص في هذا الزمن الملحمي والوعي الملحمي والانعكاس الملحمي، وأسماها بمرحلة البشرية التاريخية الملحمية".

ومن ثم تم تقديم العرض المسرحي الأول باسم عائلة توت قدمتها فرقة، (كومينا شانو) من تأليف : استيفان اوركيني، إخراج: عدنان مصطفى ورابرين حسن كلكاوي".

يذكر أنه سيعرض يوم غد الاثنين العرض الثاني باسم (حكاية الأشقياء الثلاثة) تقديم فرقة (مدرسة المسرح) تأليف: أحمد إسماعيل إخراج : عبد الجابر حبيب .

هذا وستقام فعاليات مشابهة في جميع مدن ونواحي شمال شرق سوريا بمناسبة يوم المسرح العالمي.

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ANHA