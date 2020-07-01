عروض فنّيّة ومعرض للأعمال اليدويّة خلال فعاليّات اليوم الثّانيّ للأسبوع الثّقافيّ في الشّهباء

وحضر العشرات من أهالي مخيّم العودة وأهالي ناحية شيراوا فعاليات اليوم الثاني للأسبوع الثقافي التي قدّمت في مخيم العودة التابع لناحية شيراوا.

وبدأت العروض بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت شيرين رشيد العضوة في حركة الهلال الذهبي عن حياة المناضلة زيلان.

ومن ثمّ قدّمت فرقة الشهيدة روهيندا للأطفال، وفرقة الشهيدة برجم عرضاً غنائياً. كما عرضت أعمال يدوية من إبداع النساء، تجسّد التراث الكردي.

وتلاها عرض مسرحيّ قدّمته فرقة الشهيدة بارين، حول العنف ضدّ المرأة في المجتمع.

وعرضت فرقة الشهيدة فيان صوران فقرة من الرقص الفلكلوري.

واختتمت الفعالية بعقد حلقات الدّبكة.

وتستمرّ فعاليات المهرجان يوم غد في ناحية تل رفعت التابعة لمقاطعة الشهباء.

(كروب/ك)