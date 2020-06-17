ارتياح في الشارع الكردي لنجاح المرحلة الأولى ومطالب بضرورة الوقوف في وجه الاحتلال

بتاريخ 16 حزيران/ يونيو2020 اختتم وفدا أحزاب الوحدة الوطنية والمجلس الوطني الكردي في سوريا المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردي، حيث توصلا إلى رؤية سياسية مشتركة ملزمة، والوصول إلى تفاهمات أولية, هذه التفاهمات تشكل خطوة أولى ومهمة بخصوص وحدة الصف الكردي.

وأعلن الطرفان اليوم عبر بيان مشترك الوصول إلى تفاهمات أولية، واعتبار اتفاقية دهوك 2014 حول الحكم والشراكة في الإدارة والحماية والدفاع أساساً لمواصلة الحوار والمفاوضات الجارية بين الوفدين بهدف الوصول إلى التوقيع على اتفاقية شاملة في المستقبل القريب.

رصدت وكالة أنباء "هاوار ANHA" آراء أهالي مدينة الحسكة بخصوص نجاح المرحلة الأولى من الوحدة, نالين محمد قالت "نبارك نجاح هذه المرحلة على الشعب الكردي وجميع الأحزاب المشاركة, نجاح هذه المرحلة ستقوي أواصر الشعب الكردي للتغلب على الأعداء".

وأشارت نالين محمد، إلى أن العدو التركي لديه مخاوف كبيرة من وحدة الصف الكردي "ولهذا السبب يحاول باستمرار اخفاق وحدة الصف الكردي من خلال المؤامرات والهجمات التي يشنها على المناطق الحدودية".

الشارع الكردي وضع جل آماله بتحقيق وحدة الصف الكردية لأثبات وجودهم وثقافتهم, ووصفتها نالين محمد بـ "الخطوة المهمة" للتعريف بالشعب الكردي الذي كاد أن ينصهر من قبل الدول السلطوية، وتابعت "إذا تحققت هذه الوحدة, الشعب الكردي سيكون صاحب قوى أكبر في اتخاذ القرارات المهمة والمصيرية ".

وبدوره أثنى المواطن عبدالقادر فرحان, على أهمية نجاح المرحلة الأولى من مفاوضات وحدة الصف الكردين وتابع قائلاً "المرحلة السياسية التي يمر بها الشعب الكردي والمنطقة حساسة جداً, لأن الدولة التركية الفاشية توسع من استعمارها أكثر في مناطقنا, ولذلك الوحدة في هذا الوقت مهم جداً".

ولفت المواطن علي عيسى، أن نجاح هذه المرحلة والبيان المشترك خلف ارتياحاً لدى الشارع الكردي, بسبب انتهاء مرحلة الاولى من المفاوضات بشكل جيد.

وناشد علي عيسى، كافة الأحزاب الكردية إلى وضع الخلافات السياسية جانباً والوقوف في وجه الاحتلال المستبد الذي يحاول تدمير كافة فئات الشعب في مناطق شمال وشرق سوريا.

(هـ ن)

ANHA