ارتفاع سعر الكمامات همٌّ آخر للأهالي وسط انتشار كورونا

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في مناطق شمال وشرق سوريا، بحسب هيئة الصحة 204مصابًا إلى جانب 13 حالات وفاة وتسجيل 21 حالة شفاء من الفيروس حتى الان.

وفي حين حذر الرئيس المشترك لهيئة الصحة الدكتور جوان مصطفى، من انتشار الفيروس على نطاقٍ واسع وخروجه عن السيطرة، تواجه شريحة كبيرة من المجتمع مشكلة تأمين المعقمات والقفازات إلى جانب الكمامات؛ لاتخاذ التدابير الوقائية ضد الوباء.

وارتفعت أسعار الكمامات بنسبة 1000% أي عشرة أضعاف في غضون خمسة أشهر في بعض المناطق شمال وشرق سوريا، إذ تتراوح سعر الكمامة في مدينة قامشلو بين 300 و 40 ليرة، أما في إقليم الفرات يتراوح سعر الكمامة الواحدة بين 500 و 700 ليرة، بعد أن كان سعرها 50 ليرة سورية.

يقول أحد مواطني مدينة كوباني ويدعى شاهين عثمان إن غلاء أسعار الكمامات قد يتسبب في تفشي الوباء على نطاق واسع، إذ أن بعض الأسر ليست لديها الإمكانات لشراء الحاجيات الوقائية التي أصبحت تكلف الكثير، في الوقت الذي هم مجبرون فيه على الخروج يوميًّا للعمل وشراء الحاجيات والتنقل بين المحال.

وتشهد مناطق شمال وشرق سوريا منذ أشهر عمليات احتكار للأدوية ناهيك عن فقدان بعض الأنواع منها؛ بالإضافة إلى المعقمات، القفازات والكمامات، مما أثار سخطًا وغضبًا شعبيًّا، مما أسموه "باستغلال التجار والصيدليات حاجة الناس في هذه الفترة العصيبة".

وشهدَ شهر آذار/مارس من العام الجاري توزيع مؤسسات الإدارة الذاتية، كميات من الكمامات على المواطنين المارة في الطرق العامة في بعضٍ من المدن، إلى جانب حملات تعقيم شملت عشرات المدن والبلدات.

من جانبه أشار المواطن محمد شمه إلى "ضرورة تلبية الإدارة الذاتية والمنظمات الإنسانية والصحية نداء الفقراء؛ في تأمين المستلزمات لهم بأسرع وقت، ليتمكنوا من التحرك في ظل انتشار هذا الوباء".

وتجاوزت أعداد المصابين حول العالم الـ20 مليونًا، في حين أفقد الفيروس حياة ما يقارب 750 ألف شخص خلال7 أشهر، بالتزامن مع إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء؛ توصل بلاده إلى تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا، والذي يمكن أن يكون متاحًا للبلدان الأخرى في غضون أسبوعين.

(ع م – ز س/ج)

ANHA