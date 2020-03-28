ارتفاع منسوب مياه سد جل آغا جراء الأمطار والجهات المعنية تتخذ التدابير اللازمة

وشهدت المنطقة الحدودية في ريف ناحية جل آغا التابعة لمنطقة ديرك، والمحاذية للحدود مع شمال كردستان، هطولات مطرية موسمية غزيرة، مما أدى إلى تشكل السيول.

الأمطار الغزيرة داخل حدود شمال كردستان أدت إلى تشكيل السيول التي ضربت الجدار الاسمنتي وصبت في مجرى بحيرة سد جل آغا، مما أدى إلى ارتفاع منسوب مياه السد وفيضانها في بعض المناطق.

الجهات المعنية في بلدية جل آغا ومجلس الناحية أكدوا لوكالتنا أنهم اتخذوا التدابير اللازمة لحماية السد. كما أكدت أن الوضع تحت السيطرة، فيما اضطر بعض الأهالي القاطنين في مناطق قريبة من مجرى السيول إلى مغادرة منازلهم تحسباً لأي طارئ.

وسبق للجهات المعنية أن اتخذت التدابير اللازمة لحماية السد جراء الفيضانات والسيول التي شهدتها المنطقة العام الماضي.