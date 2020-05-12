ارتفاع ملحوظ في أسعار النفط

وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف بنسبة 8.12% إلى 26.10 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 2.4% إلى 30.34 دولار للبرميل، وفقاً لموقع "بلومبرغ".

وجاء الارتفاع بعدما قالت أربعة مصادر في "أوبك+" اليوم إن دول المجموعة تريد الحفاظ على تخفيضات النفط الحالية والبالغة 9.7 مليون برميل يومياً إلى ما بعد يونيو المقبل.

وذلك لدعم الأسعار والطلب على الخام، اللذين تضررا بشدة من جائحة فيروس كورونا.

وبموجب الاتفاق، الذي أبرمته دول المجموعة في 12 أبريل الماضي، يتوجب خفض الإنتاج شهري مايو ويونيو من العام الجاري بواقع بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً، وهو خفض قياسي.

على أن تقوم دول المجموعة بتقليص تخفيضات الإنتاج بشكل تدريجي بعد يونيو الماضي، لكن مصدراً في "أوبك+" ذكر أن دول المجموعة تبحث تمديد التخفيضات الحالية (9.7 مليون برميل يومياً).

(ي ح)