تناولت الصحف العالمية الصادرة اليوم، ارتفاع معدلات قتل النساء والوضع الاقتصادي التركي والملف النووي الإيراني.

ارتفاع معدلات قتل النساء

أدى ارتفاع معدلات قتل النساء، لا سيما داخل المجتمعات العربية، إلى دعوة عاجلة للتدخلات الاجتماعية والتعليمية والحكومية لمعالجة هذه القضية المأساوية، حسب تقرير لموقع ميديا لاين الأميركي.

ولفت الموقع إلى أن معدلات قتل النساء في الشرق الأوسط، تصاعدت، على الرغم من أن معدلات قتل النساء على الصعيد العالمي، وفقاً لمؤشر البنك الدولي، آخذة في الانخفاض منذ التسعينات.

وفي دول مثل الأردن ومصر، تُقتل النساء لرفضهن عروض الزواج، كما تُظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن مرصد جرائم العنف ضد المرأة في مصر أن هناك 813 حالة جرائم عنف عام 2021، بزيادة كبيرة عن 415 حالة عام 2020.

وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت جمعية تضامن المرأة الأردنية بيانات تظهر زيادة بنسبة 94٪ في العنف ضد المرأة عام 2022.

وأفاد المرصد الإسرائيلي لقتل النساء أن عام 2022 شهد ارتفاعاً في حالات قتل النساء، حيث وقعت 24 امرأة ضحية لجرائم القتل على أساس الجنس، بزيادة قدرها 50٪ عن 16 حالة في العام السابق.

وزير المالية التركي الجديد يتعهد بالعودة إلى السياسة الاقتصادية "العقلانية"

أما صحيفة فايننشال تايمز البريطانية فقالت إن وزير المالية التركي الجديد تعهّد بالعودة إلى السياسات "العقلانية" بعد سنوات وضعت فيها استراتيجية الرئيس رجب طيب أردوغان غير التقليدية اقتصاد البلاد البالغ 900 مليار دولار تحت ضغط شديد ودفعت الليرة إلى مستويات قياسية.

وقال محمد شيمشك يوم أمس: "الشفافية والاتساق والقدرة على التنبؤ والامتثال للمعايير الدولية ستكون مبادئنا الأساسية في تحقيق هدف رفع الرفاهية الاجتماعية".

وأضاف: "ليس أمام تركيا خيار سوى العودة إلى الأساس العقلاني"، مضيفاً: "سنعطي الأولوية للاستقرار المالي الكلي".

ويواجه شيمشك والمسؤولون الآخرون المعينون لتوجيه الاقتصاد تحديات كبيرة في وضع تركيا على مسار أكثر استدامة. بلغ معدل التضخم أكثر من 40 في المائة واستُنفدت احتياطيات العملات الأجنبية بشدة في محاولة لدعم الليرة.

على الرغم من المحاولات لوقف هبوط الليرة، فقد تراجعت العملة بنسبة 67 في المائة مقابل الدولار في السنوات الثلاث الماضية.

نتنياهو يهاجم الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استسلمت لإيران

واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم أمس، بمراقبة أنشطة إيران النووية بشكل غير فعال، وأشار إلى أن هيئة الرقابة التابعة للأمم المتحدة تخاطر بأن تصبح مسيّسة وغير ذات صلة، حسب صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية.

وجاءت الانتقادات غير العادية بعد تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي مفاده أن إيران قدمت إجابة مرضية بشأن حالة واحدة من جزيئات اليورانيوم المشتبه بها وأعادت تثبيت بعض معدات المراقبة التي تم وضعها في الأصل بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وقال نتنياهو لمجلس وزرائه في تصريحات نقلها التلفزيون "إيران تواصل الكذب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية. استسلام الوكالة للضغط الإيراني وصمة عار في سجلها".

وأضاف "إذا أصبحت الوكالة الدولية للطاقة الذرية منظمة سياسية، فإن نشاطها الرقابي في إيران سيكون بلا أهمية".

(م ش)