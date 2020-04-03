ارتفاع إصابات كورونا في إسرائيل وفلسطين والسنوار يهدد إسرائيل

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم اليوم، إن وزارة الصحة سجلت 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا، في الضفة الغربية.

وأضاف أن إجمالي الإصابات في فلسطين وصل إلى 171 إصابة، واصفًاً ذلك بأنه "نذير خطر".

وكذلك، أعلن ملحم تمديد حالة الطوارئ في الضفة الغربية وغزة لمدة ٣٠ يوماً، ضمن الإجراءات الاحترازية المسبقة للسيطرة على فيروس كورونا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 7,030 إصابة، بينهم 115 خطيرة، وكذلك ارتفاع حالات الوفاة بفعل الفيروس إلى 37.

في حين هدد رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، يوم أمس، بإجبار إسرائيل على السماح للمساعدات الإنسانية والطبية بالدخول إلى القطاع بالقوة، وذلك رداً على تصريح لوزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت.

وقال السنوار: "إذا تفشى فيروس كورونا في القطاع، ولم يسمح الاحتلال بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية للقطاع، سنقطع النفس عن ستة ملايين إسرائيليّ".

وأضاف مخاطباً وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بينيت قائلًا: "في الوقت الذي نكون فيه مضطرين إلى أجهزة تنفس لمرضانا، أو طعام لشعبنا، فإننا سنرغمك على ذلك، وسنأخذ ما نريده منكم خاوة –بالقوة".

وتابع: "قيادة كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس، تراقب الحالة الصحية للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وقد يتخذون إجراءاتٍ كبيرة في حال تقاعس الاحتلال في حماية الأسرى صحيًا، في ظل تفشي الفيروس في إسرائيل".

وفي سياق آخر، قال: "إن هناك مشاورات حول صفقة أسرى مع الاحتلال"، وأنهم أبلغوا الوسطاء بـ"عدم إمكانية بدء مفاوضات صفقة جديدة قبل الإفراج عن محرري صفقة "وفاء الأحرار" عام 2011 الذين أعاد الاحتلال اعتقالهم".

وكان وزير الجيش الإسرائيلي، أعلن أن إسرائيل لن تسمح بإدخال المساعدات الطبية والإنسانية لغزة، قبل إعادة الجنود الإسرائيليين الأسرى لدى حماس في القطاع.

(ع م)

ANHA