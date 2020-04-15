ارتفاع إجمالي حالات الوفاة والإصابة بفيروس كورونا في فلسطين وإسرائيل

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية والقدس.

وقالت في بيانها اليومي: "وصل العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة إلى 329 إصابة مؤكدة في الضفة وقطاع غزة، بينها 41 إصابة في القدس، وحالتا وفاة، و62 حالة شفاء".

وذكرت الحكومة الفلسطينية أن: "288 إصابة في الضفة وغزة تم التأكد منها عبر الفحوصات الطبية الخاصة التي أجريت في مختبرات وزارة الصحة، بينما 41 إصابة في القدس (داخل الجدار الإسرائيلي الفاصل لفلسطينيين يحملون الهوية الزرقاء الإسرائيلية)".

وتابعت: "منعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إلى الحالات في القدس".

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية: "ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في إسرائيل إلى 126؛ بالإضافة إلى ارتفاع عدد المصابين إلى 12,200 إصابة، من بينها 132 في حالة خطيرة".

وتخضع إسرائيل اليوم الأربعاء، إلى إغلاق شامل للحد من انتشار فيروس كورونا، ينتهي فجر غدٍ الخميس.

فيما أعلن مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أنه طالب كافة الوزارات بإعداد خطط تستند إلى مبادئ واضحة، وتقديم خطة مركزية للانتقال من حالة كبح جماح وباء كورونا في البلاد إلى حالة "العيش في ظل كورونا" دون إغلاق البلاد.

(ع م/ح)

ANHA