ارتفاع إجمالي الإصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة جديدة، ليرتفع بذلك، عدد المصابين بكورونا في إسرائيل إلى 17,219 إصابة، والوفيات إلى 287 حالة.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها: "من بين الإصابات، 1,915 مريضاً بحالة طفيفة، و40 مريضاً بحالة متوسطة، و31 مريضاً بحالة خطرة"، مشيرةً الى أن 14,919 إسرائيلياً تماثلوا للشفاء من الفيروس.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في محافظة قلقيلية شمالي الضفة الغربية.

وقالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة: "إن الإصابات منذ بدء الجائحة ارتفعت إلى 630، من بينها 5 حالات وفاة و527 حالة تعافي".

وتتوزع الإصابات بحسب وزارة الصحة على محافظات "القدس 23 حالة، والخليل 17 حالة، وقلقيلية 16 حالة، والمحافظات الجنوبية بقطاع غزة 42 حالة".

ووفقاً لبيان الوزارة فإن عدد الإصابات النشطة (التي لا تزال مصابة) يبلغ 101 إصابة، منها 22 داخل مدينة القدس وإصابة واحدة في ضواحيها، و21 في محافظة الخليل، و15 في قلقيلية، و42 إصابة في قطاع غزة.

(ع م/ح)

ANHA