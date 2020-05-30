ارتفاع إجمالي الإصابات وحالات الوفاة بفيروس كورونا في إسرائيل وفلسطين

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس الكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وبفعل ذلك، ارتفع عدد المصابين بالفيروس في البلاد، إلى 17,008 إصابة، بينهم 39 مريضاً بحالة الخطر، وعدد الوفيات 284 حالة.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن وزارة الصحة حذرت من جولة ثانية من تفشي الفيروس، بعد تسجيل عشرات الإصابات الجديدة، وذلك في ظل العودة إلى الحياة الروتينية في البلاد.

وتابع: "وزارة الصحة الإسرائيلية، أوصت رئيس الوزراء نتنياهو، بتعليق الدراسة وإغلاق المدارس، وذلك في أعقاب الارتفاع المتزايد بالإصابات في البلاد".

وفي السياق نفسه، سجلت وزارة الصحة الفلسطينية إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات منذ يوم الأربعاء الماضي إلى 12 إصابة جديدة بعد حالة الاستقرار التي خيمت على الأيام الماضية.

وذكرت أن العدد الإجمالي للإصابات في الضفة والقدس وقطاع غزة ارتفع إلى 626 إصابة، بينها 5 حالات وفاة، بينما تماثل للشفاء 523 شخصًا من المصابين.

وفي شأنٍ آخر، قتلت الشرطة الإسرائيلية صباح اليوم فلسطينياً من ذوي الاحتياجات الخاصة، في البلدة القديمة بمدينة القدس.

وذكر الإعلام الإسرائيلي أن الشرطة أطلقت النار على فلسطيني حتى الموت، وزعمت أنه يحمل شيئاً يشبه المسدس، واتضح أن المواطن الفلسطيني لم يكن يحمل شيئاً، وتبين أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.

(ع م/ح)

ANHA