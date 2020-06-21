أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا، صباح اليوم، في الضفة الغربية.

وقالت في بيانٍ لها: "إن 41 إصابة تم تسجيلها في الخليل، إضافة إلى إصابة في طولكرم، وإصابة في نابلس".

وأضافت أن جميع المرضى بوضع صحي مستقر، باستثناء حالة واحدة في العناية المركزة.

وأشارت مي الكيلة إلى أن عدد الفحوصات التي أجريت منذ يوم أمس بلغ 2350 فحصًا.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل إلى 20,686 مصابًا، بينهم 43 بحالة خطيرة، و305 حالة وفاة.

ودعت وزارة الصحة الإسرائيلية، المشافي الإسرائيلية إلى الاستعداد لاستقبال الآلاف من حالات الإصابة بكورونا، وفتح أقسام خاصة لاستقبال الإصابات في الجولة الثانية من تفشي الفيروس.

وعلى صلة، أصدر مركز العلوم والأبحاث، في شعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، تقريرًا حذر فيه، من ارتفاع مخاطر تزايد الإصابات بفيروس كورونا.

وذكر الإعلام الإسرائيلي، أن التقرير أوصى بفرض قيود على الاحتفالات والتجمهر في القاعات المغلقة، مع تشجيع إقامة الاحتفالات في الأماكن المفتوحة.

(ع م)

ANHA