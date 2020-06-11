أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، تسجيل عشرات الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت قناة "كان" الإسرائيلية: " أن عدد المصابين بكورونا في البلاد ارتفع إلى 18,461 إصابة، بينهم 29 مريضاً بحالة الخطر.

وتابعت: " تم تسجيل حالة وفاة جديدة، من المصابين بالفيروس، ليرتفع بذلك عدد الوفيات إلى 300 حالة في البلاد".

ولفتت القناة، إلى أن هناك تخوفات من جولة ثانية من تفشي الفيروس، مشيرةً الى أن الحكومة الإسرائيلية، ستناقش اليوم فرض قيود جديدة على حركة السكان في البلاد.

في السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لفتاة من محافظة قلقيلية في الضفة الغربية.

وقالت: "ارتفع عدد المصابين بالفيروس اليوم إلى 5 حالات، من القدس والضفة وغزة".

وأوضحت الوزيرة مي الكيلة، إن: "الفحوصات أكدت إصابة فتاة (17 سنة) من قرية عزون العتمة في قلقيلية، لتُضاف إلى إصابتين في قطاع غزة، وإصابة في أريحا، وإصابة في القدس، تم الإعلان عنها جميعًا، اليوم".

وأشارت الكيلة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 665 إصابة، منها 320 إصابة في القدس، و273 إصابة في الضفة، و72 إصابة في قطاع غزة.

(ع م)