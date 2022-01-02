ارتفاع حصيلة شهداء الهجوم التركي على كوباني إلى 6 شهداء

استهدفت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي في الـ 25 من شهر كانون الأول/ ديسمبر عام 2021 منزلاً للمدنيين في مدينة كوباني، أسفر عن استشهاد وإصابة 9 أعضاء في حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

كان عضو حركة الشبيبة الثورية السورية، مسعود إبراهيم، يتلقى العلاج في إحدى مشافي مدينة منبج، وعلى الرغم من محاولات إنقاذ حياته من قبل الأطباء، إلا أنه استشهد بسبب إصابته البليغة، ليرتفع عدد الشهداء نتيجة العدوان التركي إلى 6 شهداء.

والشهيد مسعود إبراهيم من مواليد 1992 من قرية زرافيك الواقعة جنوب مدينة كوباني.

وأسماء الشهداء الذين راحوا ضحية القصف التركي هم: نوجيان أوجلان، وفيان كوباني، وروجين أحمد عيسى، ومرهف خليل إبراهيم، ووليد محمد منلا حسين، ومسعود إبراهيم".

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الشهيد مسعود إبراهيم يوم غد الإثنين إلى مثواه الأخير في مزار الشهيدة دجلة بمدينة كوباني.

(م ع/ج)

ANHA