ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى مدينة أريحا إلى نحو 37 شخصًا

وازدادت حصيلة القتلى لتصبح 13 قتيلًا و24 جريحًا بينهم ثلاثة أطفال وسيدة كحصيلة أولية مرشحة للارتفاع لوجود حالات خطرة بين الجرحى بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وكانت قوات حكومة دمشق قد نفذت، صباح اليوم، الأربعاء، قصفًا بريًّا على مدينة أريحا في ريف إدلب الجنوبي؛ أدى إلى وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وبحسب المرصد، فإن حصيلة القتلى هذه هي الأكبر منذ بدء وقف إطلاق نار في المنطقة المسماة "خفض التصعيد"، الذي انبثق عن اجتماع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في الـ 5 من شهر آذار/ مارس 2020.

(د ع)