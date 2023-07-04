ارتفاع حصيلة قتلى وجرحى الهجوم العسكري الإسرائيلي في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بارتفاع حصيلة الإصابات في جنين إلى 100 بينها 20 حالة حرجة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أكدت الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد القتلى خلال العملية الإسرائيلية في جنين إلى 10، في الوقت الذي قال فيه الهلال الأحمر الفلسطيني إن الأوضاع الإنسانية في جنين تزداد سوءاً والنزوح منها مستمر.

وأخلى الهلال الأحمر الفلسطيني أكثر من 500 أسرة من داخل مخيم جنين جراء العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة، ونقل طواقم الجمعية لوازم إغاثية عاجلة إلى جنين لمساعدة المدنيين، وفق مراسلة "الحرة".

وتشن إسرائيل هجمات واسعة أعلنت عنها في وقت مبكر الإثنين، بعد أسبوعين من هجمات كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين وتخلّلها قصف بالطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان: "قواتنا دخلت عش الإرهابيين في جنين... وهي تدمر مراكز القيادة وتصادر كمية كبيرة من الأسلحة".

وأكد أن الهجوم العسكري في جنين "سيستمر إذا اقتضت الضرورة حتى تكتمل المهمة".

(د ع)