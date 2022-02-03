ارتفاع حصيلة قتلى عملية الإنزال الجوي للتحالف في إدلب إلى 13 شخصاً

ووصلت حصيلة القتلى جراء عملية الإنزال الجوي التي نفذتها قوات التحالف الدولي في إدلب إلى 13، بينهم 4 أطفال و3 نساء و3 جثث تحولت إلى أشلاء، بينما لا يعلم حتى اللحظة هوية البقية، قتلوا جميعاً في عملية الإنزال والاستهدافات الجوية من قبل قوات التحالف وطائراتها، قرب منطقة آطمة الواقعة عند الحدود مع لواء اسكندرون شمال إدلب، وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان فإن عدد القتلى مرشح للارتفاع؛ لوجود معلومات عن قتلى آخرين ووجود جرحى بعضهم في حالات خطرة.

ولم ترد معلومات مؤكدة حتى اللحظة عن الهدف الرئيس لقوات التحالف الدولي في هذه العملية، في ظل تناقل وسائل التواصل الافتراضي لأسماء كثيرة من "الجهاديين"، بحسب المرصد.

ونفذت قوات التحالف الدولي خلال الساعات القليلة الفائتة، عملية إنزال جوي قرب منطقة آطمة عند الحدود مع لواء اسكندرون في ريف إدلب الشمالي، حيث بدأت العملية منتصف ليل أمس بتوقيت دمشق، واستمرت لنحو 3 ساعات ، في عملية تحاكي عملية قتل أبو بكر البغدادي قبل نحو 3 سنوات في إدلب أيضاً.

(د ع)