ارتفاع حصيلة حرائق هاواي إلى 106 قتيلاً

قال حاكم ولاية هاواي الأميركية جوش جرين، إن عدد قتلى حرائق غابات التي دمرت منتجع لاهاينا في جزيرة ماوي ارتفع الأربعاء إلى 106.

وأضاف لشبكة "سي إن إن" أنه لم يتسنَ حتى الآن التعرف إلا على 4 من القتلى.

ودمرت حرائق الغابات الأشد فتكاً في أميركا منذ أكثر من 100 عام أكثر من 2200 مبنى أو ألحقت أضراراً بها، و86 بالمائة من هذه المباني سكنية، وتسببت في خسائر تقدر قيمتها بنحو 5.5 مليار دولار.

وفتحت السلطات الأميركية تحقيقاً في الحريق الهائل، وسط انتقادات لأنظمة الإنذار من الحرائق التي يبدو أنها كانت معطلة أو لم تعمل بالشكل الملائم.

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن حرائق الغابات في جزيرة ماوي بولاية هاواي "كارثة كبرى"، بعدما أودت النيران بحياة العشرات، ودفعت الآلاف إلى الفرار.

واجتاحت حرائق الغابات منتجع لاهاينا بجزيرة ماوي - إحدى جزر ولاية هاواي - بسبب رياح إعصار عاتية.

وتأتي هذه الحرائق المدمرة في منتصف صيف سجلت خلاله سلسلة أحداث مناخية قاسية في أنحاء الكوكب، بما في ذلك موجة حر شديد جنوب الولايات المتحدة، وهي ظاهرة مرتبطة بالاحترار العالمي وفق الخبراء، وانتشرت الحرائق بسهولة أكبر في جزيرة ماوي لأن الأمطار أقل من المعتاد هذا العام. ويعاني الجزء الغربي من الجزيرة، حيث تقع لاهاينا، حالياً من جفاف "شديد" إلى "معتدل"، وفق مرصد الجفاف الأميركي.

(د ع)