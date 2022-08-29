ارتفاع حصيلة ضحايا مواجهات بغداد والصدر يضرب عن الطعام

وقتل 12 شخصا على الأقل، الاثنين، في المنطقة الخضراء في بغداد وأصيب 85 آخرون، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها مصادر طبية لوكالة فرانس برس، وسط حالة من الفوضى عقب إعلان زعيم التيار الصدري اعتزاله نهائيا العمل السياسي.

ودعا رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض اليوم الاثنين، جميع الأطراف بالبلاد للتهدئة والتصرف بمسؤولية، متعهداً "بحماية العملية السياسية".

وأكد رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، الاثنين، أن الوضع الحالي في البلاد ينذر بخطر كبير، داعياً كافة الأطراف في العراق إلى درء نار الفتنة، ومحذراً من استخدام السلاح.

وأفاد مصدر أمني عراقي، الاثنين، بدوي صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية في بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "تم تفعيل صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية نتيجة سقوط قذيفة هاون ضمن مقتربات السفارة.

وأعلن رئيس الكتلة الصدرية البرلمانية حسن العذاري، الاثنين، عن قيام زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالاضراب عن الطعام حتى يتوقف العنف.

وقال العذاري في منشور على صفحته في الفيسبوك، "سماحته يعلن إضراباً عن الطعام.. حتى يتوقف العنف واستعمال السلاح".

وبدأ أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتصعيد احتجاجاتهم داخل المنطقة الخضراء، متوعدين بإعلان العصيان المدني في المنطقة، وذلك على خلفية إعلان الصدر اعتزاله المشهد السياسي وإغلاق جميع المقرات التابعة له

(ي ح)