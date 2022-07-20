ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة زاخو إلى 9 شهداء

ونقلت وكالة روج نيوز عن مصدر طبي في مشفى زاخو ارتفاع حصيلة المجزرة التي ارتكبتها دولة الاحتلال التركي بحق السياح العراقيين إلى استشهاد 9 مدنيين وإصابة 23 آخرين.

واضاف أن “أغلب ضحايا القصف هم من النساء والأطفال ولاتزال عملية اسعافهم تجري بشكل مستمر ونقلهم إلى المستشفى”.

وأوضح المصدر الطبي أن بعض الجرحى حالتهم مستقرة، في حين أن حالات بعضهم حرجة ويتلقون العلاج.

هذا ومن المتوقع أن ترتفع حصيلة الشهداء، حسب ما ذكره المصدر الطبي.

وقصفت مدفعية جيش الاحتلال التركي، ظهر اليوم الأربعاء، منطقة سياحية في ناحية دار كارى بقضاء زاخو.