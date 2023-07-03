ارتفاع حصيلة القتلى والجرحى إلى أكثر من 30 فلسطيني في جنين

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الإثنين، بارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين خلال العملية العسكرية الإسرائيلي في مخيم جنين إلى 5، وإصابة 27 آخرين 7 منهم في حالة خطرة.

ولفتت وزارة الصحة إلى أن: "5 شهداء سقطوا في أقل من 10 ساعات برصاص الاحتلال الإسرائيلي، ما يرفع حصيلة الشهداء منذ بداية العام الحالي إلى 185 شهيداً".

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الإثنين، أنه لا ينوي احتلال مخيم جنين، في وقت شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على أن مؤسسة الدفاع مستعدة لكل سيناريو.

من جهة أخرى، أفاد موقع "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، بإصابة جندي إسرائيلي خلال العملية التي أطلق عليها الجيش الإسرائيلي اسم "المنزل والحديقة".

(م ش)