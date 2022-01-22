ارتفاع حصيلة المصابين في الهجمات التركية على عين عيسى.. والقصف لا يزال مستمراً

وقالت مراسلتنا إن الشاب حسان محمد (٢٢ عاماً) أصيب جراء الهجمات التركية على ريف ناحية عيسى الشرقي، لترتفع بذلك حصيلة المصابين إلى 4 مواطنين.

فيما يستمر القصف على قرى صالح الحمود وجهبل ومشيرفة وفاطسة والطريق الدولي M4 وبلدة هيشة والطريق الواصل بين الرقة وعين عيسى في الريف الشرقي لناحية عين عيسى، بالأسلحة الثقيلة من صواريخ ومدافع غراد والدبابات وقذائف الهاون، منذ ساعات الصباح الأولى.

ويتزامن القصف مع تحليق الطائرات المسيرة التركية في سماء الناحية منذ الصباح حتى هذه اللحظة.

وكان قد أصيب في القصف التركي: صالح حمود محمد (٢٠ عاماً)، محمد حمود صالح (٤٥ عاماً)، عبد الرحيم حمود صالح (٤٠ عاماً)، بالإضافة إلى استشهاد مواطنين اثنين، أحدهما هو القاصر عبد الرحيم صالح محمد (١٤ عاماً)، فيما لم تعرف هوية الآخر.

ويشار إلى مرتزقة الاحتلال التركي شنوا فجر اليوم، هجوماً برياً على قريتي المشيرفة وجهبل، تمكن مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية من إفشاله وتكبيد المرتزقة خسائر فادحة بالأرواح والعتاد، ووقوع عدد من جثث قتلى المرتزقة بأيدي مقاتلي قسد.

ويأتي ذلك في أعقاب، هجوم شنه خلايا مرتزقة داعش، الخميس، على سجن الصناعة في حي غويران جنوب الحسكة، بالإضافة إلى استهداف مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي، أمس، سيارة تابعة لمجلس تل تمر العسكري كانت متوجهة إلى مدينة الحسكة لمؤازرة قوى الأمن الداخلي وقوات سوريا الديمقراطية التي تشتبك مع خلايا مرتزقة داعش في محيط سجن غويران في مدينة الحسكة.

(د أ/ س ر)

ANHA